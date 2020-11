https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.11.2020

7:49

Espectáculos Masterchef Celebrity: Boy Olmi fue eliminado y generó revuelo en las redes

El domingo marcó una nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity, y Boy Olmifue quien quedó fuera del juego. Carismático y muy querido por sus compañeros, el reconocido actor abandonó las cocinas del reality con el aplauso del jurado y de los participantes.

Tras una noche complicada por culpa de los huevos, Damián Betular fue el encargado de hacer el anuncio que muchos no querían escuchar. "Hoy no nos quedamos con el mejor, nos quedamos con el menos peor. Pero de los dos, uno cometió un error que lo deja afuera", anticipó. Segundos después, anunció: "El cocinero que abandona las cocinas es: Boy", dijo, y las redes explotaron.

"Me da mucha tristeza que se vaya, es uno de los que mas quiero en el certamen", dijo Federico Bal, quien se midió con el reconocido actor y director. "Gran actor, productor, director, y además cocinero. Un placer tenerte, Boy", agregó Santiago del Moro.

Mientras sus compañeros gritaban por él, Boy se dirigió a los jueces, Betular, Donato De Santis y Dolli Irigoyen, y dijo: "Muchas gracias, para mí es una experiencia inolvidable estar acá. Me encuentro cómodo en el juego, en la cocina, en el amor de los cocineros y ahí soy feliz. Por eso, en esas contradicciones entiendo que es el momento en el que me tengo que ir contento y que he aprovechado las oportunidades que tuve", afirmó. "Pero no soy un cocinero, soy alguien que le gusta la comida y cocinar para la gente que ama y traté de pasar eso acá".

Aunque luego, frente a la cámara, a solas, Boy señaló que si bien tiene espíritu deportivo, no se siente a gusto al "competir salvajemente".

Por último, el conductor del reality culinario de Telefe, le dijo a Boy Olmi: "El certamen hoy despide a un artista, que sos vos. Un honor tenerte acá. Ahora debés dejar tu delantal y retirarte por favor. Muchas gracias Boy", cerró ante el aplauso de todos sus compañeros.

La eliminación de Boy llega días después de que Rodrigo Lussich aseguró que la buena onda y alegría del actor cambiaron rotundamente hace algunos días, ya que Olmi habría estallado de bronca porque el jurado del reality haya dado como ganadora de un desafío a Vicky Xipolitakis.

"SE FUE BOY" y "Boy Olmi", se transformaron en tendencia en segundos, y la indignación de los usuarios de Twitter fue creciendo.

