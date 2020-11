En el último salto Sycomore War cazó a Predatore

Con once ejemplares en gateras el Pellegrini fue sin dudas una muy atractiva carrera, donde la pericia de Miguel Pérez, tras un trámite complicado, posibilitaron que el caballo Sycomore War se adjudique el clásico, sobre Predator, que con Juan Alberto Márquez, se había cortado en ganancias en plena recta.

Las gateras frente al paddock y a correr, por dentro Gran Cumparsero intentó hacerse de la punta y en el primer cruce del disco dominaba sobre Enjoy the Ride, que buscaba trepar al primer lugar, cosa que consiguió cuando se metieron en el codo del country.

Ya en el opuesto, nuevamente el del stud Patroncito se adueñó de la punta, mientras que entre cinco y seis ejemplares corrían muy juntos a las patas del líder.

Siempre con Gran Cumparsero al frente pasaron por los 900 y fue donde se embaló Predatore y quedó segundo solito, delante de Blue Dacnis, Tony Che y Sycomore War que no encontraba paso por dentro.

Ingresaron en la recta y parecía que el puntero escapaba, pero por dentro Juan Márquez (Predatore) poco a poco fue emparejando su línea, para dominar en los 300.

Con firmeza Predatore accionaba y daba la sensación que se llevaba todo, pero por el centro aparecieron Sycomore War y Blue Dacnis (ganador de la edición 2019), con mucha más potencia el primero, que tuvo resto para buscar la hazaña.

Por dentro "Calfu" Márquez le pidió el resto a su conducido y por el centro Miguel Pérez "arrasaba" con Sycomore War. Daba la sensación que el atropellador no llegaba, pero en el último salto logró poner media cabeza sobre el caballo del stud Doña Lucía.

Tremenda alegría en la gente del stud Cachivache que se quedó con las dos carreras "del año" con dos ejemplares que pese a su edad, mostraron tener una gran vigencia. El cronómetro marcó 2 minutos 6 segundos 32 centésimas, un registro discreto, pero lo que no se puede dejar de valorar es el gran trabajo del "Tata" Felize y también el gran espectáculo que nos regalaron estos ejemplares, una verdadera pena que fue para los pocos que pudieron presenciarlo en vivo.

En tres semanas

"La idea es correr el 13 de diciembre, haremos todo lo posible para que así sea" declaró Hugo Iturraspe Freyre, presidente de la Comisión de Carreras. En cuanto a la jornada apuntó "estoy muy contento porque salió todo bien, la gente respetó el protocolo y la distancia social". Finalmente dejó una frase interesante al referirse a la actividad: "El Jockey Club Santa Fe está de pie y si bien hay cosas para mejorar, tenemos preparadas cosas muy interesantes para el año que viene".

"Esto es una cosa hermosa, llegamos muy bien y pudimos ganar las dos carreras, tenemos tres caballos en cuida y pudimos ganar los dos clásicos, es algo hermoso. La pasamos mal en la pandemia, le quiero agradecer a Jorge "Alemán" Zimermann que me da una mano y también a toda mi familia, esto es para todos ellos que siempre acompañan". Juan Carlos Felize, Cuidador de Sycomore War.

"La verdad estoy muy agradecido a toda la gente de Santa Fe, yo tuve una lesión muy grande, estuve muy mal un año y la gente de Santa Fe me ayudó muchísimo, acá me siento en mi casa. Dancer Way hizo todo muy simple corriendo adelante, con Sycomore War tuvimos que trabajar un poco más tuve algunos contratiempos en el desarrollo, siempre vine por dentro, muy encerrado y mal, de a poco lo fui acomodando y en los metros finales alcancé la victoria". Miguel Pérez, Jockey de Sycomore War.