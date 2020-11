Turismo santafesino sin oxígeno: renuevan pedido por la apertura

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.11.2020 - Última actualización - 17:40

Por la pandemia, complejos de cabañas y alojamientos formales han sentido el impacto. Para el sector comercial y de servicios, “es imperioso que pueda arrancar el turismo regional”, aseguran. Alivio por la prórroga de la estabilidad fiscal.

Frente al arribo de la temporada veraniega, muchos emprendedores del sector turístico santafesino aún se preguntan si podrían trabajar “normalmente”, es decir, abrir sus puertas para recibir visitantes con los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. Según advierten dirigentes del sector comercio y servicios, el turismo ya no tiene oxígeno para sobrevivir mucho tiempo más sin ingresos en sus establecimientos. Además, se pone especial intención en el traslado de divisas que esto podría generar dentro del territorio provincial, motorizando toda la cadena.

“A nivel general, todas las actividades las tenemos trabajando prácticamente al ciento por ciento, con distintos formatos y horarios en diferentes regiones de la provincia. Nos faltaría mejorar el sector de los bancos, porque aún se sigue con el tema de los turnos y todo se hace más engorroso para los comerciantes o prestadores de servicios que tienen que hacer un trámite bancario, para lo cual necesitan dejar su trabajo momentáneamente. Es decir que falta un mayor dinamismo. Sostenemos que ya se puede ir liberando una mayor atención, al menos a estos clientes”, expresó a Mirador el presidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia, Eduardo Taborda.

El dirigente sanjustino comentó que siguen a la expectativa por otras actividades vinculadas al entretenimiento social, como los salones de eventos, boliches, sonido y todo lo que se genera en torno de este rubro.

“No tenemos aún una perspectiva cercana de que se pueda ir retomando la actividad. También nos preocupa qué pasará con el sector de alojamientos. Si bien hay un programa anunciado por el gobierno provincial (Santa Fe Plus - index.php/id_um/264795-cobra-fuerza-el-turismo-de-cercania-con-protocolos-y-burbujas-afectivas-la-temporada-verano-que-se-viene-en-pandemia-area-metropolitana.html), existe un déficit de estructura en la mayoría de los establecimientos, porque sus propietarios debieron hacer frente a los costos mensuales con ingreso cero. La ayuda del gobierno no ha sido muy dinámica y los montos que se les están entregando van a los gastos corrientes que han tenido, además del mantenimiento de los emprendimientos aunque no hayan estado en uso”, señaló Taborda.

“Pretendemos empezar a dinamizar estos sectores”, dice el titular de la Fececo, “trabajando junto a la Provincia en todo lo referido a apuntalar el turismo regional y tratar de tentar a los viajeros a que se muevan en territorio santafesino. Obviamos ya hablar de protocolos porque entendemos que todo se hace a partir de un protocolo establecido, tanto familiar como de cada emprendimiento. Hoy, creo que cualquier habitante del planeta sabe lo que es un protocolo para disminuir los riesgos de contagios de coronavirus, y más en nuestra provincia, donde venimos aplicándolo permanentemente”

“Nosotros damos las garantías de que el comercio seguro existe”, afirmó el dirigente. El turismo local puede dar un buen envión, entendiendo que es mover divisas para las diferentes regiones de la provincia. “En eso estamos trabajando con empuje y queremos que se habilite cuanto antes, porque es un sector que ya no tiene oxígeno”, amplió.

Tarifas de servicios

Frente a la posibilidad de que haya incrementos en las tarifas de los servicios, puntualmente en la energía eléctrica, Taborda indicó que están “en diálogo constante por el tema. Desde el gobierno provincial nos expresaron que podría darse un incremento si Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) aumenta su costo. En ese caso, la EPE trasladaría ese incremento a las tarifas. De todos modos, nosotros advertimos que no vamos a dejar pasar un aumento de costos en infraestructura o gastos propios de la empresa; es un momento para ser solidarios. El comercio ha sido solidario todo este tiempo y de hecho se consume menos electricidad porque hay menos ventas, entonces uno busca reducir los costos de funcionamiento”.

Este verano habrá más gente en sus domicilios. ¿Creen que el servicio podrá abastecer correctamente la mayor demanda en la provincia?, preguntó Mirador. “Hace un tiempo tuvimos una reunión con el actual director de la EPE, donde nos habló respecto de este tema y nos había comunicado que estaban trabajando en un plan ambicioso para esta temporada, pese a que la pandemia también les había dado un golpe a sus finanzas. Está el compromiso de garantizar la demanda de energía eléctrica que requiera la provincia; uno imagina que debería ser así”, confió el presidente de Fececo.

Un poco de alivio



Leandro Aglieri, presidente del Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (Cicae), y tesorero de la Fececo, se refirió a la prórroga de la ley de estabilidad fiscal, que será hasta diciembre de 2021, situación que tenía expectantes a comerciantes y pymes de la provincia.

“Hace dos meses, después de una reunión virtual con miembros del Ejecutivo provincial y dirigentes de nuestra federación y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), se planteó el tema de la estabilidad fiscal, para lo cual luego continuamos con el envío de notas a las diferentes mesa de trabajo donde participa Fececo para que el tema esté presente en los diferentes ámbitos. Esto derivó en una carta al gobernador (Omar Perotti) y los ministros de Producción (Daniel Costamagna) y Economía (Walter Agosto) solicitando desde nuestra entidad, con el acompañamiento de diversos sectores, la continuidad de la ley de estabilidad fiscal”, relató Aglieri.

“Finalmente -continuó- algunas semanas atrás nos convocaron, cuando el ministro Agosto presentó el proyecto de ley tributaria 2021 que enviaron a la Legislatura (aún debe tratarse), y uno de los puntos que incluyó fue la prórroga de la estabilidad fiscal hasta diciembre 2021”.

En cuanto al tema moratoria para el sector, “en esa misma reunión sobre el proyecto de reforma tributaria, uno de nuestros miembros de la federación, la Asociación Empresaria de Rosario (AER), pidió puntualmente al gobierno que contemple la situación que están atravesando muchos comercios y pymes de toda la provincia, y que considere una moratoria más amplia, más beneficiosa de la que había”.