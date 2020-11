https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.11.2020

18:21

El video se viralizó en redes sociales Video: le quisieron robar la mochila y la salvó un colectivero en La Tablada

Un colectivero rescató a una mujer que estaba siendo asaltada por un delincuente que le quería arrebatar una mochila en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza, en un hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales.



Todo ocurrió ayer a las 4.49 de la madrugada en la calle Salguero y Almirante Brown, de la mencionada localidad del oeste del conurbano.



La victima caminaba por la cuadra cuando fue abordada por un ladrón con barbijo que quería quitarle la mochila que llevaba puesta hacia adelante.



La mujer se resistió al robo y comenzó a tironear con el asaltante cuando a toda velocidad, haciendo luces y tocando la bocina, llegó para auxiliarla un colectivo de la línea 180 cuyo chofer había visto el inicio del robo a unos metros.



El ladrón se asustó y salió corriendo, mientras que los vecinos activaron la alarma vecinal y la mujer subió al colectivo para ponerse a resguardo.



Fuentes policiales indicaron a Télam que la mujer aún no pudo ser identificada y como no se acercó a ninguna comisaría, por el hecho no hay denuncia.



Sebastián Vitale, el chofer de la línea 180 que puso a salvo a la víctima, contó hoy al canal TN cómo fue su intervención.



“Veo que le están robando. Donde ella estaba no está la parada, era una cuadra antes, y antes de llegar a la esquina vi la situación. Traté de acelerar el colectivo, bocinazo, luces y aceleré como para asustarlo”, dijo el colectivero, quien confirmó que la víctima “es pasajera de la línea”.



“Pobre señora, a las 4.50 de la mañana sola, sin acompañantes y estos pibes que salen al acecho de ellas. A la noche pasan miles de cosas, cuando todos duermen salen los ratones”, comentó Vitale.



“Yo abrí la puerta, no la voy a dejar sola. Y ella pudo salir de la mala situación”, señaló el chofer



Por último, contó que cuando la mujer subió, con otra pasajera le preguntaron si se sentía bien y ella “estaba shockeada, pidió boleto y se sentó”, y agregó: “Por suerte no le robaron nada pero el maltrato lo sufrió”.

