Mariana Nannis dijo que la pareja actual del "Pájaro" Caniggia es una mujer trans

La ex mujer de Claudio Paul y también madre de sus hijos Axel, Alexander y Charlotte, aseguró que Sofía Bonelli se operó en Chile: "se la cortó".

El escándalo mediático tras el divorcio entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia continúa creciendo, y desde que el ex jugador de futbol se puso de novio con Sofía Bonelli, las idas y vueltas entre la ex pareja son constantes.

El domingo, Nannis atacó nuevamente a la nueva pareja del "Pájaro" a través de sus historias de Instagram: "Lo que te voy a decir te va a alterar... y no creo que lo puedas superar... todas tus cirugíaas no se pueden enumerar... pero lamento que la nuez no te la puedas operar!!! Larga el Photoshop y los filtros!!!"

Después de compartir los videos acompañados por la canción "Mentirosa", la figura se puso en contacto con Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana" y se refirió a la sexualidad de Bonelli de manera repudiable: "Mirá, se le ve la nuez. A mí me dijeron que en el 2013 se operó en Chile, cambio de sexo. Se la cortó. Por algo (Oscar) Ruggeri la llama La Cacho, eso se sabe en el ambiente".