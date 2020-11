https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Reviglio contra el olvido

Filtrado. Respecto de la Casa de la Cultura, el ex gobernador Víctor Reviglio recordó que no todo comenzó con la administración de Jorge Obeid como dicen ahora algunos funcionarios.

Al ex gobernador Víctor Reviglio se lo escuchó molesto con algunos funcionarios del actual gobierno que en la polémica sobre la reconstrucción y el destino de la Casa de la Cultura se olvidan de algunas decisiones tomadas durante su gestión. En las rondas de café que lo tienen como contertulio, recordó que no todo comenzó con la administración de Jorge Obeid como dicen ahora algunos funcionarios. Entonces, recordó que cuando llegó al gobierno la casona de Bulevar y Güemes era una dependencia de la entonces secretaría de Acción Social que él ordenó enviar a otro inmueble para empezar a recuperar ese espacio. "El proyecto con la partida presupuestaria estaban ya definidas al final de mi gestión" les aseguró Reviglio a los amigos. Alguien aportó que el proyecto, la gestión siguiente -Carlos Reutemann- lo dejó de lado. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

