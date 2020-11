https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 23.11.2020

19:58

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Pedido solidario

MIGUEL ÁNGEL SERAFINI

"Como tantas otras veces, recurro a esta noble columna que tan amablemente nos brinda El Litoral, para solicitar ayuda a mis queridos conciudadanos con la donación de un medicamento que tengo que tomar en forma permanente, que Pami no me da en forma suficiente y el que no puedo costearme con mi magra jubilación por invalidez. Su nombre es: -Neumoterol 400 mg.- (Budesonida Formoterol, 400/12 mg./dosis). Los teléfonos de contacto son: 3425 92-7844; o bien: 3425 91-9025 (Patricia). Desde ya, agradezco de corazón vuestra ayuda y bendigo a todos con la paz de Jesús".

****

Pedido solidario II

AYELÉN VILLAVERDE

"Agradezco desde ya a El Litoral por este importante espacio que nos brinda, para poder comunicarnos. Necesito conseguir el sustento diario y para ello, estoy concurriendo al trueque. Por eso, solicito, a quienes quieran ayudarme, la donación de ropa, calzados, cosas que no usen y que a mí me sirvan para intercambiar por algo que necesite. Por otra parte, quiero anotarme en un curso de corte y confección que es gratuito, pero nos exigen tener una máquina de coser. En una oportunidad, me donaron un par de máquinas que no andaban y cuya reparación me salía tan cara como una nueva, prácticamente... Si alguien tiene una máquina de coser que ya no use, no importa que sea antigua, lo que sí es necesario es que funcione, le pido que me la pueda brindar, para poder realizar este sueño de aprender a coser y de esa manera tener la posibilidad de poder trabajar por mi cuenta. Lo que quiero es trabajar, y para eso necesito herramientas que no puedo obtener de otra manera que no sea por la generosidad de alguna persona que quiera tenderme su mano y donármela. Estoy luchando día a día con mi esposo para salir adelante, y lo que quiero es hacerlo con nuestro propio esfuerzo y trabajo. Mi teléfono es: 3425 02-9699. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga y les multiplique".

****

Contratar empresas de seguridad

UN LECTOR

"Con respecto a los robos y destrozos en las escuelas santafesinas, he escuchado al señor Rodrigo Alonso, de Amsafe, como a otras tantas personas, colegas, etc., manifestar su gran preocupación por la problemática; por los saqueos, la destrucción que provocan, por la continuidad de estos actos vandálicos, etc. Le recomiendo a él y a todos en general que es simple darle un corte a esto: una reunión con la ministra de Educación y optar por contratar empresas de seguridad. Todo lo que se pierde en reponer lo dañado se puede emplear en costear dicho servicio. Además hay garantía, porque si hubiera algún tipo de destrozo, que entraran igual, etc., la propia empresa se haría cargo de los costos de reparación. Sr. Alonso, lamentarse no sirve de nada, hay que actuar y cortar por lo sano. Como le expuse, la solución es fácil. Solo se requiere la respectiva decisión. Es raro que se produzcan tantos robos, repetitivos, y al no ser hechos aislados, hay que hacer algo para que las escuelas no sigan siendo perjudicadas. Con empresas de seguridad, controlarían y minimizarían gastos".

****

Sin presupuesto para el agua

UN SANTAFESINO

"Estamos leyendo los distintos presupuestos que se están aprobando, a nivel nacional, provincial y municipal. Como habitante de esta región me asombra que por ejemplo la Municipalidad gaste una fortuna en política de género. Puede ser que sea un tema a analizar y estudiar, pero creo que estamos perdiendo el sentido común. La ciudad se va a quedar sin agua potable, salvo que a la naturaleza se le ocurra darnos una tregua y empiece a llover en la región de la cuenca del Paraná. De lo contrario, puede ocurrir en un mes más que la ciudad de Santa Fe no tenga agua para tomar. ¿Y a nadie se le ocurre destinar una moneda del presupuesto para hacer una obra de ingeniería que subsane este tema, y dejar de depender de la naturaleza a ver si podemos tomar agua...? ¡¿Qué clase de funcionarios tenemos?! ¡¡Llamen a la gente que sabe!! No se puede estar gastando en políticas de género o en embellecer avenida Galicia, en momentos en que nos vamos a quedar sin agua potable. Me parece un desatino total".

****

Otras maneras de recaudar

UN ARGENTINO

"Me pregunto por qué en lugar de (o además de) la ley del tributo que pagarían las grandes fortunas en este país no generamos otra fuente de ingresos como, por ejemplo, crear una empresa de minería y estatizar todos los aprovechamientos mineros de la República Argentina, que tanto daño están haciendo y no dejan una moneda al Estado argentino. ¿Por qué no estatizar el comercio internacional de granos?, ¿por qué no crear una flota mercante en los astilleros que tiene el país y que en este momento están de balde, al cohete?, ¿por qué no ampliar o volver a ampliar la red de ferrocarriles argentinos y estatizarla, para hacer un transporte de cargas y de personas espectacular? Y podría seguir enumerando. Alternativas para tener un Estado empresario que genere riqueza para el país, en vez de cederlas a manos extranjeras. Otro tanto es el servicio eléctrico, que le da pingües ganancias a las empresas concesionarias y que está en manos privadas. Es una inquietud, nada más. Yo no estoy en contra de que se cobre el tributo a las grandes fortunas, al contrario, pero se nos están escapando otros elefantes".