Estafa virtual: vendían online Playstation 5 pero enviaban arroz y comida para perros

En los últimos días, varias personas de Reino Unido denunciaron una estafa a través de las redes sociales. Según aseguran, compraron la PlayStation 5 a través de Amazon, pero en vez de la consola recibieron arroz, comida para perros y otros electrodomésticos menores en el envío. La empresa de comercio electrónico está investigando lo sucedido.

Thanks @AmazonUK for sending me this instead of the ps5 I ordered. And then telling me sorry, we can't send you the item you actually ordered because we ran out. So you're gonna have to wait over 10 days for a refund. Absolute shambles pic.twitter.com/2slEFxKxlc