https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 24.11.2020 - Última actualización - 7:44

7:41

“Salvaje Federal” es un ámbito que se especializa en obras escritas y editadas en las distintas regiones del país. “Son muy ricas y heterogéneas”, explicó la escritora Selva Almada, una de las impulsoras de la iniciativa.

LITERATURA El sueño de cinco amigas que se convirtió en una librería virtual “Salvaje Federal” es un ámbito que se especializa en obras escritas y editadas en las distintas regiones del país. “Son muy ricas y heterogéneas”, explicó la escritora Selva Almada, una de las impulsoras de la iniciativa. “Salvaje Federal” es un ámbito que se especializa en obras escritas y editadas en las distintas regiones del país. “Son muy ricas y heterogéneas”, explicó la escritora Selva Almada, una de las impulsoras de la iniciativa.

“Desde chica quiero ser librera, era mi sueño”. Cuando a Maricel Ciose se le ocurrió, en 2019, crear una librería Natalia Peroni le contestó con esas palabras. Sus amigas Carla Gorlero, Raquel Tejerina y Selva Almada, que estaban también allí, reunidas como hacían siempre para leer y charlar, se sumaron rápido al creciente entusiasmo que se respiraba en el aire. Y hoy son las impulsoras de “Salvaje Federal”, una librería virtual focalizada en la circulación de literatura escrita y editada en las provincias. “Una literatura -cómo fundamentan las creadoras de este espacio- muchas veces secreta fuera de la región donde se produce”.

La librería se organiza por regiones según el origen de los autores o al lugar donde vivieron y escribieron. De este modo aparecen cinco apartados: Fluvial (que incluye Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones); Montaraz (Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero); Andina (Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza y Catamarca); Pampeana (Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Tucumán y San Luis) y Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Se compra on line y se hacen envíos a todo el país. El sitio es www.salvajefederal.com.

Impronta

El Litoral dialogó con la escritora Selva Almada para conocer más detalles de la iniciativa. “El proyecto surgió en un grupo de amigas. Nos conocimos en un taller de escritura y empezamos a juntarnos para leer. En realidad era una especie de club de lectura improvisado. Leíamos y nos juntábamos para charlar de lo que habíamos leído o leíamos ahí en la reunión”.

Allí surgió la idea de montar una librería y el paso siguiente fue darle una identidad. “Empezamos a pensar, todo el año pasado, que tipo de librería queríamos. Se nos ocurrió que en Buenos Aires era difícil conseguir la literatura de las provincias, era difícil acceder a esas editoriales que por lo general son pequeñas y de repente no tienen la infraestructura de distribución o de logística para estar en librerías de Buenos Aires o del resto del país. Entonces nos pusimos todas de acuerdo en el perfil que le queríamos dar, lo que nos llevó a empezar a investigar y armar el catálogo”, explicó la autora.

La virtualidad

Al principio la idea de las fundadoras de “Salvaje Federal” consistía en tener un local. “Después las cosas se complicaron, a todo nivel, con la pandemia. Y ahí apareció la idea de una librería virtual. Al final, como esas cosas que pasan medio accidentalmente, nos dimos cuenta que estaba buenísimo tener una librería virtual, porque entonces eso no sólo nos iba a permitir traer la literatura de las provincias a Buenos Aires, sino llevarla también a distintos puntos del país. A veces pasa que en las ciudades o pueblos pequeños no hay librerías, entonces también es difícil acceder a títulos, autores y novedades. Así que este dicho ‘no hay mal que por bien no venga’ nos abrió la cabeza también en ese sentido”, contó Almada. “De todas maneras, la idea de tener una librería física sigue vigente”, aclaró.

Difusión

El proyecto no tiene solo una pata comercial, es mucho más amplio. “Lo que nosotros queremos es contribuir a la difusión de autores de las provincias. Es una literatura muy rica y heterogénea. Hay autores y autoras jóvenes de gran calidad que no conocemos. Escritores clásicos que de repente son muy conocidos en sus provincias pero no han trascendido a otros territorios o regiones del país. Y editoriales que trabajan muy bien. La idea de la librería es también ayudar a la difusión de todo eso”, señaló Almada.

“Salvaje Federal” pretende tener un fuerte apoyo en las redes sociales. “La idea es ir subiendo no solamente las novedades o los libros que tenemos, sino generar algún tipo de acercamiento entre los autores y los lectores. Para eso pensamos en entrevistas en vivo. Tenemos también una sección que me gusta mucho que se llama ‘lenguaraz’ donde elegimos giros o palabras particulares de algunos de los libros que tenemos y vamos armando una especie de diccionarios con su traducción. Buscaremos diferentes modos de acercamiento a los libros y a los autores, que no sean sólo los convencionales”, sintetizó la autora de “Ladrilleros”.

Dificultades

Para la escritora Selva Almada el panorama del sector editorial es bastante complicado. “Ya venía muy mal para las librerías independientes y pequeñas. Y la pandemia golpeó muy fuerte. Sobre todo en esos primeros meses en que no había posibilidades de abrir. Muchas librerías directamente tuvieron que cerrar. Todo este contexto empeoró las cosas”, remarcó.