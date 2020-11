Córdoba promociona sus destinos turísticos en su sitio web con insólitas traducciones

La provincia se prepara para la temporada de verano con una página web que busca llegar a turistas de todo el mundo, pero con traducciones muy particulares.

El sitio web de Turismo de la provincia de Córdoba (www.cordobaturismo.gov.ar) fue furor en las redes sociales este lunes, luego que comenzaran a multiplicarse las capturas de pantalla de la página en sus versiones en otros idiomas, debido a que las traducciones son insólitas.

Tenés que leer

“Sierras Girls” en lugar de Sierras Chicas, o “Nerd”, por Nono, son algunas de las localidades que aparecen en inglés, con un nombre que nada tienen que ver con la original.

Mientras la provincia se prepara para recibir turistas e intenta llegar al público mundial, esto provocó reacciones en las redes sociales.

- Che, tenemos que difundir el turismo de #Córdoba en el extranjero, hay que traducir la página a todos los idiomas. Pero bien eh, necesitamos los dólares. - No se diga más pic.twitter.com/XkYEUNPVry

Me anoté para rendir el examen de inglés de la carrera pensando que por algún motivo faltaba mucho y resulta que es en una semana jajsjaja lo bueno es que si me va mal igual me va a contratar Córdoba turismo pic.twitter.com/4Al1eeGiG1