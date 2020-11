Descongelaron gusanos prehistóricos y revivieron: comenzaron a comer y a moverse

Parece una historia de ciencia ficción, pero es real. Un grupo de científicos rusos logró descongelar y revivir dos gusanos prehistóricos de 32.000 y 41.700 años. La investigación duró 16 años y en estas horas volvió a hacerse viral, aunque las conclusiones fueron publicadas por Doklady Biological Sciences en 2018.

El proceso comenzó con la recolección de las pruebas en sedimentos de permafrost (capa de suelo permanentemente congelada). Los expertos, con el apoyo de equipos especiales, excavaron, por lo menos, 300 bloques de hielo en los que detectaron la presencia de miles de gusanos de distintos tamaños con el fin de encontrar a los candidatos más adecuados para trabajar en placas de Petri y luego estudiarlos.

Las muestras trasladadas al laboratorio fueron divididas y conservadas dentro de las placas en una heladera especialmente hecha para la misión. Luego éstas fueron puestas a una temperatura aproximada de 20 grados centígrados durante varias semanas.

Tras varios días, los investigadores que iban llevando el registro sobre las modificaciones que sufría el bloque de hielo y los organismos que en él estaban, notaron que el comportamiento variaba. Debido a que el estudio tardó muchos años fue dividido en equipos y etapas.

Russian scientists defrosted several prehistoric worms, and two woke up. After thawing, the two worms began to move and eat. One is 32,000 years old and the other 41,700 years old. pic.twitter.com/wwLgMVkjII