Martes 24.11.2020 - Última actualización - 9:09

Se juegan 8 encuentros este martes Horarios y TV: comienza la fecha 4 de la Champions League

Este martes comienza la fecha 4 de la zona de grupos de la Champions League 2020/2021, con 8 encuentros.

Desde las 14:55, Rennes enfretará al Chelsea y Sevilla visitará a Krasnodar. Luego a las 17 serán los 6 partidos restantes de la jornada, donde destacan: PSG vs Leipzig, Dynamo Kiev vs Barcelona y Juventus vs Ferencvaros.

Horarios y TV

14:55 Rennes vs Chelsea ESPN

14:55 Krasnodar vs Sevilla FOX SPORTS

17:00 Lazio vs Zenit FOX SPORTS 2

17:00 Manchester United vs Istambul Basaksehir FOX SPORTS

17:00 PSG vs RB Leipzig ESPN 3

17:00 Dynamo Kiev vs Barcelona ESPN 2

17:00 Juventus vs Ferencvaros ESPN

17:00 Borussia Dortmound vs Brujas (Sin información de TV en Argentina).

