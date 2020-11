https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Identidad sexual Sofía Bonelli le respondió a Mariana Nannis: "Yo no soy trava" La novia de Claudio Paul Caniggia le respondió a la ex mujer del astro del fútbol con una tajante desmentida La novia de Claudio Paul Caniggia le respondió a la ex mujer del astro del fútbol con una tajante desmentida

Mariana Nannis reapareció desde Miami y publicó escandalosas historias en Instagram con acusaciones hacia Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia. La modelo de 27 años recogió el guante y desmintió todas sus declaraciones sobre las supuestas cirugías de las que habló la exesposa de "El Pájaro": "Yo me opero lo que quiero".

Recientemente, Nannis compartió una foto de Bonelli en sus stories y escribió: "Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar".

Después, redobló la apuesta y charló con Ángel de Brito vía WhatsApp para reafirmar sus dichos: "Mirá, se le ve la nuez. A mí me dijeron que en el 2013 se operó en Chile, cambio de sexo. Por algo (Oscar) Ruggeri la llama 'La Cacho', eso se sabe en el ambiente".

El conductor de Los ángeles de la mañana aseguró que ese rumor no le resulta conocido y durante el programa contactó también a Bonelli para conocer su versión. Desde México, donde está conviviendo con el exfutbolista hace más de un año, la modelo habló con la panelista Andrea Taboada y opinó: "Ya no sabe con qué joderme. A mí no me mueve ni un pelo, es lamentable".

"Yo me opero lo que quiero, me hice las lolas y la nariz como cualquier mina, pero estas no te las dejan pasar", continuó. "A Claudio le da asco porque está enferma, dice cualquier cosa y la repite en los medios", disparó.

Por último, arremetió contra las operaciones que se habría hecho la madre de Charlotte y Alex Caniggia: "Mariana se operó todo en Marbella y se lo hicieron mal. No es mi culpa que le quedaron mal, pero no entiendo por qué está tan obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy trava y para ella son todos travas".