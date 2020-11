Imprescindible rotación en Los Pumas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habría una decena de variantes en la alineación titular para volver a medirse con los All Blacks. Por un desgarro, Imhoff quedó descartado para lo que resta del torneo.

El próximo sábado, a las 5.45 (hora de nuestro país), los Seleccionados de Argentina y Nueva Zelanda volverá a estar frente a frente: esta vez, será por la quinta fecha del Rugby Championship 2020, que por la ausencia de Sudáfrica, se transformó en Tri Nations 2020.

El partido se disputará en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, con el referato del australiano Nic Berry; asistido por su compatriota Angus Gardner y el neozelandés Ben O'Keeffe; mientras que el TMO será otro kiwi: Paul Williams.

Tras la histórica victoria ante los All Blacks, por 25 a 15 en el debut, más la igualdad del sábado pasado ante los Wallabies en 15 puntos, Los Pumas afrontarán un imprescindible recambio. Básicamente, porque no solamente son argumentos básicos del rugby actual, sino también porque tras el primer triunfo ante los neozelandeses, los argentinos denotaron en el cotejo posterior un desgaste evidente.

El que felizmente pudieron suplir con la entereza que los distingue, sosteniendo un partido que les fue desfavorable a lo largo de todo el desarrollo. Por ende, tal como se expresara oportunamente, el empate ante Australia no hizo más que realzar la performance del bravío representativo de nuestro país.

Pues bien, amén de estas consideraciones foráneas, lo sustancialmente importante es que, en el entrenamiento del martes, el head coach Mario Ledesma presentó una alineación que ratificaba una realidad que asoma irrefutable. Atendiendo a ello, resulta más que probable que haya una decena de variantes para el exigente desafío.

En la primera línea, solo se mantendría el hooker Julián Montoya; en la segunda, Guido Petti; mientras que en la tercera permanecerían el capitán, Pablo Matera y el entrerriano Marcos Kremer. En cuanto a los backs, el único que continuaría siendo titular sería el tucumano Nicolás Sanchez, hasta aquí, autor de los 40 tantos que hasta el momento consiguió el equipo en sus dos primeras presentaciones.

Por ende, Los Pumas alistarían a: Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Lucas Paulos; Pablo Matera, Marcos Kremer y Facundo Isa; Felipe Ezcurra y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Juan Cruz Mallía, Santiago Cordero y a Emiliano Boffelli.

Para tener en cuenta

Más allá de todo lo señalado, vale puntualizar en torno a los lesionados, que el rosarino Juan José Imhoff quedó descartado para el resto del torneo, ya que -tal como se temía- se desgarró el isquiotibial izquierdo el sábado pasado. Con respecto al medio scrum Tomás Cubelli, se aguarda la evolución de la severa contusión sufrida en el debut en la rodilla derecha, para saber si podrá o no estar en el banco de eventuales relevos.

Otra noticia que se oficializó en las últimas horas en el bunker albiceleste de Sydney, es que el winger formado en Pucará, Bautista Delguy, se incorporará a Beagles Bordeaux hasta finalizar el actual Top 14 de Francia. Por lo tanto, se sumará al plantel que ya integran dos de sus compañeros en Los Pumas: Guido Petti y Santiago Cordero.

La confirmación no hizo más que ratificar lo que medios galos habían anticipado en forma precedente: el destacado back argentino, ingresará a la entidad francesa como Joker Medical, producto de la severa lesión sufrida por Geoffrey Cros, en una de sus rodillas, que demandará un proceso de recuperación de entre 9 y 12 meses.

Top 10

Tras los encuentros del fin de semana pasado, las principales posiciones del Ranking World Rugby continúan encabezadas por Sudáfrica, con 94.20 puntos; completándose el selectísimo podio con Inglaterra, con 88.73 y Nueva Zelanda, con 88.17. Posteriormente, los restantes diez primeros lugares están ocupados por Francia, con 85.66; Irlanda, con 84.25; Australia, con 83.80; Escocia, con 81.21; Argentina, con 80.36; Gales, con 79.77 y Japón, con 79.29.

Mal año para los mejores

Tal como se expresara de manera reiterada, la caída ante Los Pumas (por primera vez en la historia), sumada a la precedente ante los Wallabies, en el Tri Nations 2020. colocaron al Seleccionado de Nueva Zelanda en una incómoda posición, que justificó un creciente número de críticas que parecen no acallarse; fundamentalmente, en un país donde este deporte es casi "cuestión de Estado".

Hacía 9 años que los All Blacks no perdían dos partidos seguidos. Pero eso no es todo: hasta aquí, este 2020 es el décimo peor año en la historia del mítico seleccionado. Por el momento, los de camiseta negra con el Helecho de Plata sobre el corazón jugaron 5 encuentros, de los que solamente ganaron 2 (ante Australia); sumando además 1 empate (también ante el representativo aussie) y las dos derrotas antes citadas.

Esto significa que hasta aquí, solo han logrado un 40% de efectividad; lo que en gran modo justifica su tercera ubicación actual en la Ranking World Rugby. Pero amén de cualquier otra consideración, resulta más que oportuno repasar las campañas más modestas en el incomparable historial de los All Blacks.

En 1949: perdieron los 6 partidos disputados.

En 1929: perdieron los 3 partidos disputados.

En 1970: ganaron 1 y perdieron 3 cotejos (25%).

En 1960: ganaron 1 partido; perdieron 2 y empataron 1 (25%).

En 1971: ganaron 1; perdieron 2 y empataron 1 (25%).

En 1973: ganaron 1; perdieron 2 y empataron 1 (25%).

En 1998: ganaron 2 y perdieron 5 (28%).

En 1994: ganaron 2; perdieron 3 y empataron 1 (33%).

En 1937: ganaron 1 y perdieron 2 (33%).