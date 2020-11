Piden 23 años y medio de prisión para un electricista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En mayo de 2019 atentó contra la vida de su ex mujer y un amigo, que estaba con ella. Está acusado por amenazas e incumplir una orden de alejamiento, previo a intentar matar a la madre de sus hijos.

Un tribunal pluripersonal juzga a un electricista de 44 años, por el intento de femicidio de su expareja, a quien amenazó en varias oportunidades, y por la tentativa de homicidio de un amigo de ella. Se trata de Rubén Alberto Durán, para quien la fiscalía solicitará 23 años y medio de cárcel por tres hechos ocurridos entre marzo y mayo de 2019.

Los jueces Susana Luna -presidenta-, Leandro Lazzarini y Jorge Patrizi, dieron inicio al debate este martes por la mañana. En su alegato de apertura, los fiscales de Homicidios Cristina Ferraro y Andrés Marchi, atribuyeron a Durán los delitos de "amenazas coactivas calificadas por el uso de arma", "desobediencia de orden judicial y amenazas simples", "tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género (femicidio)" en contra de su ex pareja y "tentativa de homicidio" contra un amigo de ella.

La defensa técnica del imputado está a cargo de las Dras. Leticia Feraudo y Magalí Mazza del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), quienes participan del debate de manera remota a través de la plataforma Zoom. Debido a esto, Durán se encuentra acompañado en la sala por Nicolás Mosconi, auxiliar de la defensa.

A machetazos

Luego de 25 años de estar en pareja, 12 de ellos casados, y 5 hijos en común, la mujer decidió separarse. Durán no lo tomó para nada bien, de hecho, al tarde del 17 de marzo de 2019 ante el pedido de la mujer él le manifestó "que la iba a cortar en pedazos, que viva con él o que no viva con nadie". Según lo imputado, luego tomó un machete y comenzó a cortar una sábana y propinar machetazos por el lugar manifestando que la mataría.

El relato de los policías que intervinieron dejó entrever que uno de sus hijos intentó defender a su madre, y riñó a las piñas con su padre en la vereda de su casa. Tras esto, la mujer solicitó una medida de distancia, que le fue otorgada por el Tribunal Colegiado de Familia Nº 5.

A pesar de no poder acercarse a ella a menos de 200 metros, cuando Durán la vio el 6 de mayo en la escuela de sus hijos no sólo no se alejó, sino que aprovechó la oportunidad para amenazarla, diciendo "que iba a llevarse a sus hijos y que ella no los iba a ver más". Por lo que resultó nuevamente detenido.

Persecución y ataque

De los hechos imputados, el más grave sucedió la noche del 18 de mayo de 2019. La mujer iba a bordo de un Renault Clio gris, que era conducido por un amigo, cuando Rubén Durán comenzó a perseguirlos en su moto. El imputado maniobró se colocó por delante del auto, que se vio obligado a frenar sobre calle French, entre Crespo y Chiclana.

El conductor del Clio descendió y fue atacado con un arma blanca en el pecho, derramando sangre sobre el asfalto mientras la mujer intentaba desesperadamente comunicarse con el 911. Luego, Durán arremetió contra la madre de sus hijos, quien no fue lesionada de gravedad en parte por su resistencia, y en parte porque su amigo y algunos transeúntes acudieron a su ayuda.

Los mismos vecinos redujeron al atacante y lo retuvieron hasta que llegó el personal policial. De la escena se secuestró una cuchilla de 13 centímetros con cabo de madera, y de la moto que conducía Durán se extrajo otro arma blanca, tipo navaja.

"Como un objeto"

En sus alegatos de apertura, la fiscalía hizo hincapié en el contexto en el que sucedieron los hechos. Desde el día en que ella se quiso separar, el nivel de violencia fue aumentando, hasta el punto en que él atentó contra la vida de su ex mujer.

"El ataque se inscribe en un contexto de violencia de género, caracterizado por violencia psicológica y física, amenazas, y la clara consideración de su ex pareja como un objeto de su propiedad", señaló la fiscal Cristina Ferraro.

A su turno, la defensora pública Leticia Feraudo rechazó tanto la calificación legal como la pena escogidas por la parte acusadora y sostuvo que no serán capaces de probar lo imputado. Señaló que "hay claras dudas" respecto de cómo sucedieron los hechos, así como la existencia de "inconsistencias en las declaraciones".

La defensora adelantó que su pupilo prestará declaración al finalizar la ronda de testigos. Además, insistió en la inocencia de Durán: "Corresponde su absolución de culpa y cargo, y su inmediata libertad".