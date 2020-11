Coti Sorokin pidió un bozal legal para su ex, Valeria Larrarte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ana Rosenfeld reveló que el cantante -quien ahora sale con Cande Tinelli- le puso "una mordaza" a su ex, y madre de sus cuatro hijos, y aseguró que "es extraño".

Ana Rosenfeld, abogada de Valeria Larrarte, reveló los Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que Coti Sorokin solicitó un bozal legal para su ex y madre de sus cuatro hijos.

Tras 25 años de matrimonio, y ser socios en los negocios, Coti Sorokin y Valeria Larrarte decidieron tomar caminos por separado. Sin embargo, en las últimas semanas el romance del cantante y Candelaria Tinelli, y la explosión de Larrarte en las redes sociales, hicieron que rosarino, de 47 años de edad, solicitara un bozal legal contra ella. "Ahora se habla mucho de él porque está saliendo con Cande Tinelli. ¿Terminó muy mal esa relación?”, preguntó Ángel de Brito. "Terminó de una manera normal, como termina cualquier divorcio, firmándose. Ahora bien, lo extraño de todo eso, y me parece que hay que hacer hincapié, es que cuando recién iniciamos el divorcio, recibimos un bozal legal. Una mordaza, de una. No se puede creer", respondió la letrada de Larrarte, flamante angelita de LAM, por una semana

Luego, profundizando sobre la medida solicitada por Coti -Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, en rigor-, dijo: "Este es el nombre 'de fantasía', pero literalmente el Código Civil prevé una medida cautelar que te dice que te abstengas de hablar, de decir o de mostrar alguna foto, sobre todo cuando hay menores, es cautelar", explicó. Sin embargo, Rosenfeld no pudo evitar manifestar su asombro con la acción realizada por el músico. "Cuando a vos te llega algo donde todavía no saltó nada a la luz decís 'Pucha, ¿qué es lo que hay detrás?'", planteó la abogada. Y advirtió: "Por supuesto que acá no voy a contar nada: simplemente que el bozal llegó”.

Consultada por el conductor del programa de El Trece, la abogada contó: "El divorcio terminó, lo económico está arreglado. Lo único que sí es que apelé al bozal legal, porque yo entiendo que el bozal legal puede ser una medida preventiva cuando en realidad la otra persona va a hablar del otro, que lo puede lastimar", explicó la letrada. "No hay multa si se rompe el bozal. La apelación tiene que ver más que nada porque ella (Valeria) dice '¿yo por qué no puedo contar mi vida? Yo viví 25 años al lado de una persona y no creo que ninguna medida cautelar pueda decir qué yo no pueda contar mi experiencia'", añadió, citando a su representada.

Tras la palabra de Rosenfeld, Yanina Latorre contó que había hablado con Valeria y dijo: "Ella no está molesta por lo que haga Coti con su vida porque ellos ya habían terminado, se empezaron a separar el año pasado, tuvieron algunas idas y venidas pero el vínculo se terminó definitivamente en agosto de este año. Se habló mucho de él y algunas mujeres este año. Tuvieron muchas idas y venidas", señaló la panelista. Y reveló qué pasó en la relación que terminó el divorcio: "Coti vivía como una estrella, le costaba 'bajarse del escenario'. Se empezó a alejar de la persona que había elegido como padre de sus hijos. Está muy decepcionada. No por lo de ahora, sino las maneras, las formas. A sus hijos no les contó nada", contó. Latorre también se refirió al bozal legal, y aseguró: "Coti sabía que se iba a mandar estas cag***, ella se iba a britar e iba a hablar", indicó, mientras Rosenfeld afirmó que Valeria había dicho que iba a ir a LAM para hablar del tema.

Días atrás, en diálogo con Nosotros a la Mañana, Valeria habló de su explosión en la red luego de ver la foto que tanto Cande como Coti publicaron en sus cuentas de Instagram: "Sentí que en ese momento tenía que decir lo que dije, por ahí desde el lado de la ironía. Tal vez mucha gente no lo entiende o si no me conocés, lo interpretás de forma diferente. Fue simplemente eso". "Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre a la familia. Y no se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes. Y me sentí muy defraudada. Muy. Nada más que eso", agregó.

Un par de horas después de que Ana Rosenfeld confirmara que Coti pidió un bozal para su ex, el cantante y Cande Tinelli volvieron a compartir fotos juntos como pareja en sus redes. "Posibles títulos: 'Dos faloperos', 'Uno peor que el otro', 'No llegan ni a Navidad', pueden elegir", escribió desafiante la hija de Marcelo Tinelli. Por su parte, Coti manifestó, citando a Charly García: "Say no more". En respuesta, Cande puso: "Que facha, mamadera".