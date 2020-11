https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 24.11.2020 - Última actualización - 20:20

20:18

Por Prof. María Teresa Rearte Fe cristiana y política Ante la falta de liderazgos válidos y ponderables, hay quienes se interesan por la persona y el prestigio internacional del Papa Francisco para posicionarse. Al no captarlo para su causa, algunos descargan su ira contra él.

Por Prof. María Teresa Rearte

Siguiendo el decir del Concilio Vaticano II "el gozo y la esperanza, el dolor y la angustia de los hombres de este tiempo, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también el gozo y la esperanza, el dolor y la angustia de los discípulos de Cristo". (Cfr. GS, 1). Por lo que importa mencionar que, cuando escribo esta nota, la Iglesia Católica celebra la IV Jornada Mundial de los Pobres, bajo el lema "Tiende tu mano al pobre" (Cfr. Si 7,32)

UN POCO DE HISTORIA

Al término de la "guerra fría", con la disolución de la URSS y la caída del muro de Berlín (1990), cambió la estructura bipolar que siguió a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Venció el sistema capitalista con la ideología liberal. Al mismo tiempo tuvieron inicio cambios culturales de marcada radicalidad laicista. Y a la vez emergió un nuevo diseño ético, que suprimió presupuestos antropológicos fundamentales que se impusieron a las mayorías culturalmente indefensas. De esa matriz proviene, por ejemplo, la "ideología de género". Pero los cambios no acaban ahí. Surgió también una filosofía del hombre nuevo y del mundo nuevo, que no llevan ya la carga de la utopía marxista. Sino que es muy realista en cuanto a la búsqueda del bienestar, sin ocuparse ni preocuparse por quienes no son productivos. Tampoco importa el bienestar general. Al contrario, lo que se propone es la reducción del número de comensales a la mesa de la humanidad, de modo tal que no se acote el bienestar y la felicidad de quienes han alcanzado esa meta.

Los cambios antropológicos a los que antes aludía se tornaron evidentes por ejemplo en la nueva imagen de la mujer. Nótese que no se habla de la dignidad del ser femenino; sino del empoderamiento de la mujer, a la que la maternidad y la familia le impedirían realizarse. No les importa la dignidad de la mujer fundada en su condición de persona humana, y sus implicaciones ético-sociales. Los cambios antropológicos aludidos promueven un ser humano indistinto y uniforme, para el que la sexualidad se expresa en la voluptuosidad. No cuenta el amor; sino el egoísmo. La maternidad engendra miedo y se la evita. El hijo se torna un asunto de la mujer madre. Sin padre que se visibilice en los debates. No obstante hay un vínculo fundante, que se manifiesta biológicamente por la unión entre un óvulo y un espermatozoide. Lo cual no es una cuestión de fe. Sino un dato empírico científicamente comprobable.

GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICA

La encíclica "Caritas in veritate" (29/06/2009) del hoy Papa emérito Benedicto XVI, propone –en los 40 años de su publicación- la relectura de la encíclica "Populorum progressio" de Pablo VI. E indica que en los últimos tiempos "la novedad principal ha sido el estallido de la interdependencia planetaria, ya comúnmente llamada globalización." (VC 33). Y citando a Juan Pablo II afirma que la globalización "no es a priori, ni buena ni mala. Será lo que la gente haga de ella" (CV. 42). También que para la integración de la humanidad el "criterio ético fundamental" debe plasmarse en "la unidad de la familia humana y su crecimiento en el bien". Lo que requiere "una orientación cultural personalista y comunitaria, abierta a la trascendencia, del proceso de integración planetaria" (CV.42).

Hay una compleja estructura de poderes en el Nuevo Orden, y la globalización es el medio para realizar sus planes. Liberales por un lado, partidos políticos de la izquierda latinoamericana por el otro, simplificando mucho mi exposición. Pero lo cierto es que comunistas y populistas y derechas liberales miden fuerzas. Y en la agresiva política vernácula -vía de los medios periodísticos- ante la falta de liderazgos válidos y ponderables, interesa la persona del Papa Francisco y su prestigio internacional reconocido para posicionarse. Al no captarlo para su causa, algunos descargan su ira contra él. Para citar uno de los últimos casos, la atribución en la columna "Sarasa" (2/10) de este medio de la predicación sobre la parábola de los talentos que, se dijo, "en tándem" con Alberto Fernández. Parábola que el domingo 15 de noviembre, 33º en la liturgia católica, recién fue tema del Ángelus del Papa. Pero no es sólo eso. Hubo otras demandas, en otros ámbitos, como la protagonizada en su momento por, entre otros, el expresidente Fernando de la Rúa, que en un texto titulado "Veinte expresidentes latinoamericanos le reclaman al Papa", con relación al rol del Pontífice en los casos de Venezuela y Nicaragua. Al respecto puede verse mi nota del 15/01/19 en este diario. Por otra parte, el autor de "Hay un plan" (El Litoral, 12/11) es crítico del Papa por los visitantes que recibe, y no haberse expresado sobre la corrupción de nuestro país. Pregunto: ¿desde cuándo un Papa debe rendir cuentas sobre sus visitantes, entre quienes también estuvieron el ex presidente Macri, la señora Juliana Awada, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, la canciller Susana Malcorra, etc. ligadas al Pro? ¿Tienen éstos últimos el monopolio de la virtud que, de acuerdo a la "lógica" del autor de la nota, los acreditaría para ser recibidos por el Pontífice? Frente a las acusaciones de parcialidad política el periodista Andrés Beltramo, del portal del Vatican Insider, recopiló éstos y otros nombres, entre los que además menciona al grupo de las madres vinculadas a la tragedia de Once, opositoras al kirchnerismo y a la entonces presidenta Cristina Fernández, a las que –con referencia a su reclamo- dijo: "La corrupción mata. No bajen los brazos y no pierdan las esperanzas." Etc. ¿Cuáles son los políticos latinoamericanos autoritarios que recibe? El Papa recibe a todos. Con respecto al pensamiento de la Iglesia sobre la marcha de nuestro país, ya están las voces de los Obispos. Para citar un caso de evidente importancia, el Obispo Alberto Bochatey, presidente de la Comisión de Pastoral para la Salud del Episcopado Argentino, en Radio Grote, se ha expresado con rigor sobre el proyecto de legalización del aborto. Y cuestionó la información sobre el número de abortos que se practicarían en el sistema de salud. También fue categórico al afirmar que el aborto no es una cuestión de salud pública como dice el Ministro Ginés González García. Sino un tema ideológico. Además, textualmente afirmó que "es claro que el Presidente tiene un claro compromiso con algunos grupos y el lobby de los pro-aborto y realmente es una pena lo que él dice, que quiere cumplir una promesa de campaña, porque hay tantas que no se cumplieron".

Por mi parte quiero recordar que el presidente que promueve la legalización del aborto es el mismo que al asumir juró por Dios, la Patria y los Santos Evangelios. No obstante, la defensa de la vida humana concebida no es una cuestión de fe. Basta la razón natural para sostener su inviolabilidad.

No les importa la dignidad de la mujer fundada en su condición de persona humana, y sus implicaciones ético-sociales. Los cambios antropológicos aludidos promueven un ser humano indistinto y uniforme.

No cuenta el amor; sino el egoísmo. La maternidad engendra miedo y se la evita. El hijo se torna un asunto de la mujer madre. Sin padre que se visibilice en los debates.

Hay una compleja estructura de poderes en el Nuevo Orden, y la globalización es el medio para realizar sus planes. Liberales por un lado, partidos políticos de la izquierda latinoamericana por el otro, miden fuerzas.