Escándalo en Nueva York: en un casamiento judío ortodoxo hubo 7000 invitados

Mientras Estados Unidos lucha por aplicar medidas de control contra la pandemia de coronavirus, e incluso se cerraron todos los colegios de la ciudad de Nueva York, desató un escándalo la filtración de imágenes de una boda que se celebró el pasado 8 de noviembre y a la que asistieron 7000 personas, todas ellas pertenecientes a la comunidad jasídica 'Satmar', una rama del judaísmo ultraortodoxo.

Se casaba el nieto de Aaron Teitelbaum, el gran rabino de la comunidad Satmar, y no plantearon en ningún momento la cancelación del enlace, a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia. De hecho, tal y como publica New York Post, se trató de ocultar la boda de "la prensa voraz y los funcionarios del gobierno".

New York Mayor Bill de Blasio has announced that the #Satmar Kiryas Yoel #hassidic community will be fined $ 15,000 for the massive, mask-less wedding it staged two weeks ago in Brooklyn in violation #COVID19 regulations. @jeremysharon reports. https://t.co/eu4eu0OWGU