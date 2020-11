Video: descubren un misterioso monolito de metal en medio del desierto en Utah

Un misterioso monolito fue descubierto en una zona desértica de Utah, Estados Unidos. Empleados estatales que estaban contando ovejas desde un helicóptero fueron quienes lo hallaron. Se trata de una estructura de metal de unos tres metros de altura que hace un gran contraste con las enormes rocas rojas que lo rodean.

El piloto del helicóptero, Bret Hutchings, le dijo al canal de noticias local KSLTV: "Es lo más extraño que he encontrado en todos mis años de vuelo". Hutchings volaba para el departamento de seguridad pública de Utah, que ayuda a los oficiales de vida silvestre a contar el borrego cimarrón en el sur del estado.

"Lo vio uno de los biólogos. Gritó que diéramos la vuelta para ver algo raro que habíamos sobrevolado", contó Hutchings, quien además indicó el objeto parece hecho por el hombre y colocado allí a propósito.

"Supongo que es algún artista de la nueva ola o algo, o alguien que fue muy fan de2001: A Space Odyssey", agregó. El monolito y su escenario se parecen a una escena famosa de la película de Stanley Kubrick de 1968, en la que un grupo de simios se encuentra con una losa gigante.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública de Utah publicó imágenes del objeto metálico de forma rectangular en un comunicado de prensa la semana pasada.

'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ