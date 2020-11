https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 25.11.2020

4:26

En la clasificación, juega ante Chile y Colombia Argentina, anfitrión de otra ventana rumbo a la Americup

El seleccionado de básquetbol de Chile se entrena con plantel completo en Buenos Aires, para asumir este fin de semana una ventana clasificatoria para la AmeriCup 2022 de básquetbol, en la que enfrentará a su par de la Argentina este viernes.

El equipo dirigido por el DT argentino Cristian Santander practicó este martes en el gimnasio del club Obras Sanitarias, que será escenario de la competencia entre los días viernes y sábado.

Chile, que reúne tres puntos en la clasificación producto de un triunfo (64-57) y una derrota (59-60) ante Colombia, se medirá con la Argentina que dirige el DT Gabriel Piccato este viernes, a las 21.10, en el estadio Templo del Rock, del club Obras Sanitarias.

Al día siguiente, el sábado 28, el elenco de Santander se enfrentará a su par de Venezuela, que dirige el DT argentino Fernando Duró, a partir de las 20.00.

Colombia

El seleccionado de básquetbol de Colombia arribará este jueves a la Argentina, para asumir la segunda ventana clasificatoria rumbo a la AmeriCup 2022, que se jugará entre viernes y sábado en el estadio Templo del Rock, de Buenos Aires.

En los últimos días, el entrenador Guillermo Moreno redujo a 13 jugadores la lista que asumirá la doble convocatoria que enfrentará sucesivamente a Venezuela (viernes 27) y Argentina (sábado 28).

Colombia, con 3 puntos en la clasificación producto de un triunfo (60-59) y una derrota (57-64) ante Chile en febrero pasado, se enfrentará a Venezuela y Argentina, en partidos que se llevarán a cabo en el gimnasio del club Obras Basket, por la zona A de la competencia.

El efecto Covid-19 en la Liga Nacional

La Asociación de Clubes de Básquetbol analizó la posibilidad de suspender los descensos para el regreso de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), tras los casos de coronavirus detectados en las diferentes delegaciones y en los árbitros.

Todos los directivos comentaron la posibilidad de bajar el único descenso a la Liga Argentina, sobre todo porque la segunda categoría está sujeta a la vacunación contra el coronavirus, según explicó el presidente de la AdC, Gerardo Montenegro, en TyC Sports.

"Jugar con un esquema de descensos en esta temporada no es justo. Las otras categorías no volverían hasta que no esté la vacuna", comentó el santiagueño.

Además de la quita del descenso, otros de los cambios pasarán porque los partidos se reprogramarán y no se darán los puntos, como se hizo con la suspensión de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia frente a Ferro y de Argentino de Junín ante Platense, en que los dos primeros quedaron sujetos al Tribunal de Disciplina al tener varios contagios.