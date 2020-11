https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 25.11.2020

Participación de equipos argentinos Horarios y TV: miércoles de Champions, Libertadores y Sudamericana

Este miércoles habrá fútbol de los principales torneos internacionales de América y Europa, con partidos de la Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Por los octavos de final del torneo más importantes del viejo continente, la Champions League, destacan los encuentros de Olympiacos vs Manchester City, Inter vs real Madrid y Liverpool vs Atalanta.

Luego, por los octavos de la Copa Libertadores, se destaca la participación de Boca, que visitará a Inter de Brasil.

Finalmente, en Sudamericana, también habrá participación de equipos argentinos, con la visita de Independiente a Fénix y de Lanús a Bolivar.

Horarios y TV

Champions League

14:55 Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk FOX SPORTS

14:55 Olympiacos vs Manchester City ESPN

17:00 Bayern Munich vs Salzburg FOX SPORTS

17:00 Atletico Madrid vs Lokomotiv ESPN 3

17:00 Ajax vs Midtyjilland FOX SPORTS 2

17:00 Inter vs Real Madrid ESPN 2

17:00 Liverpool vs Atalanta ESPN

17:00 Olympique de Marsella vs Porto (sin información de TV)

Libertadores

19:15 Delfin vs Palmeiras FOX SPORTS 2

19:15 Independiente del Valle vs Nacional FOX SPORTS

21:30 Internacional vs Boca ESPN 2

21:30 Libertad vs Jorge Wilstermann FOX SPORTS 2

Sudamericana

19:15 Fenix vs Independiente DIRECTV SPORTS / 1610 - ESPN

19:15 Bolivar vs Lanús DIRECTV SPORTS / 1610

21:30 Coquimbo Unido vs Sport Huancayo DIRECTV SPORTS + / 1613