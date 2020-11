Au revoir, pequeño gigante

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 48 años dejó de existir Christophe Dominici, quien pese a su diminuto porte, dejó una indeleble huella de bravura y calidad, vistiendo la camiseta de Les Bleus y de los dos clubes en los que militó.

Inmediatamente, la noticia generó un impacto inconmensurable en Francia y repercutió a nivel internacional: a los 48 años, falleció inesperadamente Christophe Dominici, quien sin lugar a dudas puede ser considerado una Leyenda del rugby galo, a través de su magnífica trayectoria en Les Bleus y en los dos clubes que militó.

Su cuerpo fue hallado en un parque de Saint-Cloud, al oeste de Paris, luego que -como indican las pericias- , el ex rugbier decidiera suicidarse, arrojándose desde la terraza de un edificio abandonado, lo que provocó su deceso en forma inmediata.

Con apenas 1.72 metros de estatura y algo más de 80 kilogramos de peso, Dominici fue capaz de construir una imborrable trayectoria deportiva, transformándose en un referente inequívoco del Seleccionado de Francia, cuya camiseta defendió en 67 partidos oficiales.

En cuanto a clubes, comenzó en los albores de la década del 90 en el Rugby Club Toulonnais, la principal entidad rugbistica de Toulon, su ciudad natal. En 1997 pasó al Stade Francais, donde cobró una dimensión cada vez mayor, consagrándose campeón del certamen galo en 1998, 2000, 2003, 2004 y 2007.

Con la chemise de Les Coqs, disputó las Rugby World Cups de 1999, 2003 y 2007. Cumplió sobresalientes performances en las inolvidables y épicas victorias conseguidas ante los All Blacks, en una de las semifinales de la RWC 1999 y en los cuartos de final de la RWC 2007.

Justamente, en el partido por el tercer puesto del Mundial 2007, cuando Francia cayó ante Los Pumas por 34 a 10, Christophe vistió por última vez la camiseta de Les Bleus. En tanto, en Stade Francais jugó hasta el año siguiente, cuando decidió retirarse.

Repercusiones

Una de las expresiones que merece ser tenida especialmente en cuenta, es la de Bernard Laporte, actual presidente de la Federación Francesa de Rugby, quien fue su coach en el seleccionado y en el Stade Francais, transformándose además en su amigo.

* "Creo que mi mejor homenaje para Christophe, sería hablar con los jugadores del seleccionado, para decirles quién era y que clase de jugador fue: alguien que sin dudas marcó al rugby francés", comenzó diciendo visiblemente apesadumbrado.

* "Hablé con él por teléfono la semana pasada, pero no me comentó nada personal en particular. Se que había tenido dificultades este verano, pero jamás tuve la impresión de que tomaría una decisión semejante… Estamos en shock; no podemos darnos cuenta de nada; es un gran golpe para todos nosotros", agregó.

Por otra parte, ante la Asamblea Nacional, el Ministro de Educación y Deportes, Jean-Michel Blanquer, expresó este martes por la noche: "Me gustaría compartir con ustedes mi sentido pesar al conocer la muerte de una Leyenda del Seleccionado de Francia: Christophe Dominici, quien nos dejó demasiado joven....", tras lo cual fue inmediatamente interrumpido por unánimes e interminables aplausos de todos los presentes...

En tanto, se multiplicaron las salutaciones de pesar desde los cinco continentes, ya que se conocieron mensajes de las Uniones de Irlanda, Gales, Sudáfrica; de Sir Bill Beamount, presidente de World Rugby; como así también de jugadores de renombre internacional como el sudafricano Brian Habana o los argentinos Agustín Pichot y Juan Martín Hernández (quienes fueron sus compañeros en Stade Francais), entre otros...

Desde Nueva Zelanda

Desde anoche, en el sitio oficial de los All Blacks, se puede leer: Small in stature but a titan on the field, Christophe Dominici we will never forget you. Rest In Peace dear friend. 🖤 ("Pequeño de estatura, pero un titán en la cancha: nunca te olvidaremos. Descansa en Paz, querido amigo").

Máxima tensión

Como era dable esperar, los principales medios neozelandeses expresan que el partido ante Argentina del próximo sábado, podría ser el último de Ian Foster como head coach de los All Blacks; como consecuencia del adverso momento que atraviesa el mítico seleccionado.

* "Foster tiene 80 minutos para salvar su trabajo. Es posible que el coach no sea despedido de inmediato si los All Blacks vuelven a perder ante Argentina, pero tarde o temprano, se irá....", expresa un artículo de Stuff.

* "Los All Blacks deben ponerse de pie y mostrar unidad; hacerlo cada segundo de cada día y no solo para actuaciones puntuales. El Haka no es solo showtime: necesita representar profundamente al equipo", sentenció un reconocido periodista kiwi.

Finalmente, vale señalar que ya comenzar a rumorearse nombres de sucesores de Foster, tales como Scott Robertson, Leon McDonald y Jason Holland. Por otra parte, todo indica que para la despedida del Tri Nations, no habría demasiadas modificaciones en el representativo neozelandés.