Miércoles 25.11.2020

15:50

Ubaldo Matildo Fillol, arquero campeón del mundo en 1978 Fillol recordó a Maradona: "Se fue el futbolista más grande de todos los tiempos"

Ubaldo Matildo Fillol, arquero campeón del mundo en 1978, expresó su tristeza por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, a quien catalogó como "el futbolista más grande todos los tiempos".



"En esta partida a la eternidad de 'Pelusa' es muy difícil expresar con palabras lo que uno siente, pero sin dudas se fue el futbolista más grande de todos los tiempos", declaró el "Pato" en diálogo con Agencia Télam.



"Siento su partida en lo más profundo de mi alma porque tuve la suerte de conocerlo desde que era un pibe, fuimos compañeros en la Selección, compartimos viajes, concentraciones y muchas cosas más", continuó.



Maradona y Fillol compartieron el seleccionado argentino en el Mundial de España en 1982 y las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 1986.



"Los que más lo van a extrañar en la vida van a ser su familia y sus hijos, pero estoy seguro que la pelota de fútbol también lo va a extrañar porque la trató como nadie lo hizo", añadió.



"Hay dos cosas que pienso en este momento: ojalá no haya sufrido, que no se haya dado cuenta, y la otra es que ojalá encuentre la paz eterna, esa que muchas veces nosotros como sociedad no la supimos dar", pidió.



"Como argentinos le dimos reconocimiento eterno a Diego, pero en muchos pasajes de su vida fuimos injustos con él. Lo vamos a extrañar", concluyó Ubaldo Fillol.

