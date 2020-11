El bitcoin se acerca a su récord histórico de 2017

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Su uso delictivo baja un 60% este año, según un estudio

Ha regresado la bitcoinmania. La criptodivisa tiene a un tiro de piedra su récord histórico.El martes superó la barrera de los 19.000 dó­lares, unos niveles que no se veían desde el 2017. “El bitcoin está

que arde. Prevemos que acabe el año en 25.000 dólares”, asegura Alex Fernández, de la plataforma Bitbase.

El experto, que opera con esta moneda tanto en internet como en tiendas físicas, enumera una larga serie de motivos detrás de su estratosférica apreciación, que le ha llevado a ganar un 160% en lo que va de año, con lo que es el activo más pujante de la economía en este turbulento año pandémico.

La progresiva aceptación por parte del circuito financiero tradicional, como Fidelity Digital Asset o PayPal –que incluso lo incluye como divisa en sus transacciones–, está dando alas a esta divisa. Asimismo, con tipos bajos y otros activos en declive como el oro y el dólar, el dinero ha encontrado en la criptodivisa un lugar donde prosperar.

Hasta el legendario Ray Dalio, fundador de la gestora Pimco, muy crítico con esta moneda, ­hace unos días pareció entonar un tímido mea culpa. “No me imagino a los bancos centrales, grandes inversores institucionales, empresas o multinacionales usándolo. Si me equivoco en estas cosas me encantaría que me corrigieran”, afirmó.

Coyuntura

También hay razones técnicas. Recientemente se ha producido un llamado halving , una reducción de la recompensa que reciben los mineros , es decir, las personas encargadas de extraer bitcoin, mediante la resolución de un algoritmo. “En la práctica eso significa que, si el bitcoin estuviera escondido bajo tierra, habría que excavar ahora más tiempo y encima se recogerían menos monedas en la superficie”, explica Fernández. En resumen, esto contri­buye a alimentar la percepción de escasez y al mismo tiempo incrementa su valor.

“Quisiera advertir que en el mercado parece haber un exceso de compras en este momento. Es posible que a 20.000 dólares podamos ver a algunos inversores realizar beneficios y eso podría hacer que el precio del bitcoin ­entrara en un corto período de consolidación. En cambio, lo veo como una buena oportunidad de inversión a largo plazo. La inversión institucional que está entrando en los criptoactivos, no ­sólo los fondos de cobertura, los millonarios y family offices , sino también los fondos de pensiones, es un viento de cola a largo plazo que continuará”, escribía en un informe del pasado lunes Simon Peters, analista de eToro.

En las últimas horas parece ­cada vez más evidente la función del bitcoin más como activo de inversión que como medio pago, ­especialmente cuando existe el riesgo de que las principales di­visas se devalúen ante la ola de estímulos fiscales y monetarios. “Es el único activo con inflación controlada. Hasta de oro se podría encontrar más, pero el bitcoin ­tiene una cantidad finita prevista de 21 millones. Cuanto más se hable de él, más gente querrá comprarlo”, comenta M. un inversor barcelonés que ha invertido menos de 10.000 euros de sus ahorros, y que no teme riesgos por su valor especulativo.

El momento dorado de esta criptodivisa también coincide con una disminución de las acti­vidades criminales con las que se lo acostumbra a relacionar. En efecto, gracias al relativo ano­nimato que garantiza a la hora de llevar a cabo las transacciones, el bitcoin ha sido adoptado por la delincuencia y blanqueado de dinero en numerosas ocasiones.

Informe CipherTrace

Sin embargo, de acuerdo con el último estudio de referencia de la sociedad de análisis CipherTrace de hace poco más de una semana, las pérdidas totales derivadas de delitos, hackeo y otras activi­dades fraudulentas han bajado en los primeros diez meses del año de los 3.700 millones de euros hasta 1.515 millones, un 60% menos. “Hemos visto que las casas de cambio y los demás operadores en criptodivisas han implementado mayores procedimientos de seguridad y las medidas nece­sarias para proteger sus fondos”, afirman.

La nota negativa es el crecimiento de los ataques a las sociedades de finanzas descentralizadas que operan mediante el blockchain (conocidas como DeFi), que representan ahora el 20%

de las pérdidas por actividades delictivas. “Este sector se ha convertido en un paraíso para el ­blanqueo de dinero”, detectan desde CipherTrace, en parte ­porque no cuentan siempre con sistemas de filtros y autorizaciones por parte de los usuarios.