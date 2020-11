https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El recuerdo de Diego de esa patada que no llegó a destino

Maradona: "Ese día del '81 en Colón, si me agarra Wermer me parte"

Fue el 26 de julio de 1981 en el Cementerio de los Elefantes. Colón, condenado al descenso y perdiendo 2-0 con el Boca de Maradona, se fue de la cancha cuando faltaban 12 minutos con arbitraje de Loustau. La recordada "Yegüa" Wermer le tiró un patada voladora al "10" pero Maradona saltó a la carrera, zafó, sacó el centro y el "Pichi" Escudero hizo el gol en el arco de la J.J.Paso.

Por Dario Pignata SEGUIR "Sabíamos que era una caldera ese día la cancha de Colón, porque ellos peleaban el descenso y nosotros veníamos arrasando. Esa jugada me la acuerdo hoy, porque Diego arranca en velocidad pasando la altura de los bancos de suplentes, como si fuera puntero izquierdo. Aparece, nervioso, un muchacho de Colón (N. de R.: era Daniel Wermer, zaguero de Colón) y le tira una patada mortal. Era para tumbar a cualquier jugador y ponerlo arriba del cartel. El saltó, esquivó, siguió, sacó el centro contra la raya y se la puso al "Pichi" Escudero para que haga el gol. Sólo él, Pelé y Cruyff hacen éso", recordaba Miguel Brindisi de esa tarde de 1981 y de esa patada de Wermer en la cancha de Colón.

La crónica indica que faltando pocas fechas para finalizar el Metropolitano 1981, el domingo 26 de julio, al Boca de Maradona le tocó una parada difícil. El apodado Cementerio de los Elefantes fue le sede donde tuvo que visitar a Colón, equipo necesitado como el agua de los puntos para no descender a Primera "B". Boca iba primero en la tabla, pero acechado por el temible Ferro de Griguol, motivo que lo ponía también en la obligación de ganar. Así las cosas, en un partido parejo, Boca impuso superioridad haciendo honor a los números de la tabla. El "Pichi" Escudero en la primera etapa (luego del patadón de Wermer que no llegó a destino) y Perotti a los 25 del segundo tiempo pusieron el 2 a 0 sobre un Colón que ya estaba con diez jugadores por la expulsión de Wermer.

Nueve minutos después del segundo gol, vino otra roja más, para Rebottaro en esta oportunidad. Y tras una interminable protesta generalizada contra el juez Loustau, el equipo sabalero decidió retirarse del campo de juego en disconformidad con los fallos del árbitro. Actitud que obligó a suspender el partido a los 33 minutos de ese segundo tiempo. Días después, el Tribunal dio por finalizado el encuentro asegurando los dos puntos para Boca y el descenso de Colón a Primera B, categoría en la que permanecería luego durante 14 temporadas ininterrumpidas. Tres semanas después Boca se consagraba campeón.

Muchos recuerdan esa tarde de 1981 en cancha de Colón por varias cosas: 1) La patada de la "Yegua" Daniel Wermer a Maradona; 2) La camiseta "rara" de Colón en el segundo tiempo, similar a la de la Selección Argentina (el primer tiempo jugó con la roja y negra tradicional); 3) La retirada de Colón del campo de juego. Pasaron los años y el 27 de junio del 2008 en la chancha Presbítero Bartolomé Grella del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, en Paraná, cuando terminó el partido con Paraguay le pregunté por esa patada de Daniel Wermer en 1981 en la cancha de Colón. -¿Diego, ese día que Colón se fue de la cancha en 1981, si te agarra Daniel Wermer te parte en dos?

-¿Te acordás? ¡Qué patada me tiró el de Colón! Si me agarra, me parte. Pasa que yo estaba tan rápido que no tocaba el piso...jajaja. En ese entonces volaba, la tiraba para adelante y pasaba... Ese día, en el mano a mano para "En El Área" y El Litoral en cancha de Patronato, Maradona estuvo acompañado por Sergio Goycochea, Fernando Gamboa, José Flores, Matías Almeyda, Fernando Cáceres, Juan José Borrelli, Sergio Zárate, Carlos Mac Allister, Alberto Carranza, Diego Soñora, Gabriel Amato y Héctor Almandoz. La Selección albiceleste se impuso por 9 a 6. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

