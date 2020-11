Mauricio Macri se despidió de Diego Armando Maradona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En las redes lo criticaron

El expresidente Mauricio Macri se expresó en Twitter por la muerte de Diego Maradona: "Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio". Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar.

La muerte del astro del fútbol conmocionó a todo el mundo a escalas incalculables, principalmente para otros referentes del deporte y sus fanáticos. Si bien Macri se expresó como una figura pública más, lo cierto que es no tuvieron una buena relación.

Sus enojos y desacuerdos surgieron cuando Macri fue electo presidente del Club Atlético Boca Juniors en 1995 y Maradona había vuelto al fútbol argentino. El expresidente contrató como DT a Carlos Bilardo, sabiendo que tenía una mala relación con el futbolista.

Si bien Maradona no se puso en contra de esta decisión, a eso se sumó una reducción de su salario y otros cruces que fueron sumando a la maña relación. Esta polémica fue recordada por Macri, lo cual generó la furia del ex DT de Gimnasia y Esgrima de la Plata. En una entrevista con TN en 2019 y, mientras se refería al peronismo y a Cristina Kirchner, contó lo que tuvo que hacer cuando fue elegido como presidente de Boca.

"Tuve que hacer algo durísimo, porque también era mi ídolo, y de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó", expresó Macri. Las declaraciones que no le cayeron bien al exfutbolista, quien rápidamente salió al cruce al pedirle a los argentinos que voten por Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos".

Más críticas a Macri

El pasado 20 de enero de 2020 apuntó nuevamente contra Macri al pedirle a la FIFA que "le saque el cargo" de Presidente de la Fundación FIFA: "Es increíble que Macri, después de engañar durante cuatro años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA. Aquí solo dejó hambre y miseria".

Estas críticas se suman a la polémica que generó en 2016 cuando en el programa de Víctor Hugo Morales, cuando el ex DT de la Selección sostuvo que el mandatario "sigue siendo cartonero" y llegó a la presidencia por su madre, Jorge Macri: "Tengo el segundo año comercial y leo mejor que Macri. No sabe leer y es Presidente".