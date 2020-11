Valencia: 19 condenados por fraude durante la visita del Papa Benedicto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Audiencia Nacional condena a 19 de los 23 acusados, al considerar probado que incurrieron en múltiples delitos, entre ellos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho y blanqueo.

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta 15 años y 5 meses de cárcel a los principales responsables de la trama Gürtel por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, al considerar probado que incurrieron en múltiples delitos, entre ellos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho y blanqueo.

En una sentencia, de 556 páginas, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala lo Penal condenan en esta pieza del denominado caso Gürtel a 13 años y 7 meses de prisión al líder del Grupo Correa, Francisco Correa; a 15 años y 5 meses a su mano derecha Pablo Crespo; a 6 años y 9 meses a su colaborador Álvaro Pérez y al exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra.

El resto de acusados han sido condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel a los que ha sido condenado Jacobo Gordon a los tres años de Francisco Javier Arnuncio Perugio. Y han sido absueltas Noemí Márquez y Alexandra Andrea Benesovsky, mientras que otros dos procesados Juan Cotino y Luis Sabater Balaguer, fallecieron, por lo que quedó extinguida su responsabilidad penal.

El tribunal condena a 19 de los 23 acusados por la adjudicación ilegal al Grupo Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado en Valencia los días 7, 8 y 9 de julio del año 2006.

En cuanto a los pronunciamientos civiles, la sentencia condena a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia como partícipe a título lucrativo aunque declara extinguida la obligación de pago por encontrarse extinguidos tanto este ente como RTVV y haber asumido sus obligaciones y deudas la Generalitat valenciana.

En el auto, los jueces consideran acreditado que al menos desde octubre de 2005 la organización de Correa inició una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros necesarios para el Encuentro Mundial de las Familias que se iba a celebrar en julio. Con la adjudicación directa por parte del director general de la RTVV a favor de la empresa interpuesta por el grupo Correa para el suministro de pantallas, sonido y megafonía había una clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado (3.205.375,11 euros).

Consiguieron que la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que era la organizadora del encuentro, firmara un convenio de colaboración con RTVV el 27 de febrero de 2006 por el cual no sólo cedían la señal institucional a dicho ente sino que le cargaron el coste de la contratación de las pantallas, sonido y megafonía. Por tanto, ese fue el mecanismo jurídico utilizado para que la RTVV se hiciera cargo de un coste que no le correspondía porque para la retransmisión del evento no eran necesarias las pantallas, destinadas a que los peregrinos y visitantes pudieran ver al Papa en su recorrido por Valencia.

En definitiva, la Audiencia considera acreditado que la adjudicación directa a Teconsa fue claramente ilegal, puesto que los acusados del Grupo Correa y el director general de RTVV Pedro García Gimeno, acordaron antes la adjudicación y después se confeccionó formalmente el expediente de contratación. Para ello contaron con la colaboración de los empleados públicos de RTVV que han resultado condenados.

El concierto del Grupo Correa con el director de RTVV para que el contrato de pantallas y sonido se adjudicara a Teconsa por un precio por un importe de 6.460.000 euros (7.493.600 euros con IVA) fue, según el tribunal, a un precio muy superior al coste de los trabajos necesarios para el desarrollo del evento. El tribunal concluye que el coste de los trabajos de ejecución fue de 3.254.624 euros por lo que la diferencia (3.205.375 euros) “constituye el sobrecoste o beneficio ilegalmente obtenido en perjuicio del erario público.