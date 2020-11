https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.11.2020 - Última actualización - 19:17

18:52

Entidad binacional

Yacyretá informó que los incendios están controlados y no peligran las instalaciones de la represa

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que los focos de incendio en los pastizales ubicados en la Isla Yacyretá se encuentran controlados y que no han causado ningún tipo de daño a la Central Hidroeléctrica ni a su personal, como así tampoco a la obra que se desarrolla en el Brazo Aña Cuá.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

Entidad binacional Yacyretá informó que los incendios están controlados y no peligran las instalaciones de la represa La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que los focos de incendio en los pastizales ubicados en la Isla Yacyretá se encuentran controlados y que no han causado ningún tipo de daño a la Central Hidroeléctrica ni a su personal, como así tampoco a la obra que se desarrolla en el Brazo Aña Cuá. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que los focos de incendio en los pastizales ubicados en la Isla Yacyretá se encuentran controlados y que no han causado ningún tipo de daño a la Central Hidroeléctrica ni a su personal, como así tampoco a la obra que se desarrolla en el Brazo Aña Cuá.

Este miércoles se conocieron algunos focos de incendio que se encontraban cerca de las instalaciones de la Represa Yacyretá. Desde la Entidad Binacional Yacyretá informaron que ya fueron controlados y que se registró ningún tipo de daño a la Central Hidroeléctrica. Estos focos de incendio fueron sofocados gracias al proceder de los Destacamentos de Bomberos de Ituzaingó, CHY, San Cosme y Ayolas, quienes fueron asistidos por la Entidad Binacional Yacyretá y el Consorcio constructor de la obra del Brazo Aña Cuá, siguiendo de cerca el proceso de extinción del fuego como así también facilitando la maquinaria y transporte disponible para el traslado de agua. El fuego estuvo muy cerca de las oficinas de la central y el camino de la represa debió ser cerrado por el humo y el fuego que afecta el tránsito. Los operarios y bomberos trabajaron con bombas desde el lago para combatir las llamas y que no lleguen a las instalaciones de la Represa Yacyreta. Ignacio Barrios Arrechea es el Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, había confirmado a Misiones Online la situación de incendios en las cercanía a las instalaciones y asegurado que los trabajos para sofocar los focos estaban en marcha.