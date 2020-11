https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.11.2020 - Última actualización - 20:22

20:21

Cayó la cotización del maíz El precio de la soja se mantuvo en Rosario

La soja disponible operó hoy estable en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en un valor equivalente a US$ 345 o $ 27.800 la tonelada, mientras que la cotización del maíz disponible cayó US$ 10, en consonancia con lo que pasó en los mercados de referencia.

El precio de la oleaginosa de la campaña 2020/21, para la entrega entre abril y mayo, se pactó US$ 295 la tonelada, US$ 7 por debajo del valor de la víspera. .

Por el maíz con entrega contractual, la oferta generalizada cayó US$ 10 hasta US$ 190 la tonelada, un valor que se repitió en los contratos pactados para enero.

Para la descarga en marzo del año próximo el precio se ubicó en US$ 180; abril y mayo, US$ 175; junio, US$ 170; y julio, US$ 165.

Por el trigo con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta US$ 200 y por la condición contractual US$ 205.

Para entrega en diciembre, la oferta alcanzó los US$ 207; enero, US$ 210; febrero, US$ 212; y marzo, US$ 214.

Por último, el girasol cerró a US$ 360 y la cebada a US$ 160.

Con información de Telam