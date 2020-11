Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

SÍMBOLOS DE LA ARBITRARIEDAD

Roberto Rubén Sánchez

Diego Jiménez y su hija Milagros Abigail (12 años) paciente oncológica, se convirtieron en el símbolo de la desidia y arbitrariedad imperante en algunas zonas de fronteras interprovinciales, donde cualquier individuo que detenta la autoridad evidencia la falta de empatía humana, sin saber cómo manejarse per-se según su buen criterio y conciencia para la toma de decisiones ipso facto, argumentando recibir órdenes de superiores que ni ellos conocen, no menos brutos y deshumanizados que imparten órdenes a personas con poca instrucción y educación. Son miles los afectados de igual modo por estas medidas en provincias en donde sus gobernadores violan sistemáticamente los protocolos en agasajos y juntadas con el mentor de las medidas. Solo le cabe al gobierno local desmentir todo y buscar la vuelta para evitar el escarnio público, pero ya es tarde, deberían haber pensado antes. La vida está por sobre todo.

Tener agua en los hogares es un desafío

BEATRIZ COSTAGANNA

El agua no siempre fluye por la manguera de caucho negro que cuelga detrás de las casas en San Carlos Corrientes. En plena pandemia, el gesto simple de lavarse las manos es todo un desafío. El agua a veces llega, a veces no llega... Si ya no tenemos agua, no tenemos cómo lavarnos las manos, cómo darle un aseo a nuestros hijos... cómo limpiar nuestras casas.

Al igual que otras muchas familias, sobrevivimos con aguas residuales que caen desde los techos cuando llueve o cuando la Municipalidad lleva en una cisterna que deja mucho que desear para tal fin. El lujo de desinfectarse varias veces al día, nos lleva a salir de nuestros hogares para solicitar nos proporcionen agua y otras veces ir a domicilios de algún generoso vecino para recoger el agua de la manguera, en un cubo de plástico, y llevarla hasta nuestras casas.

La precariedad de las condiciones de los servicios públicos en San Carlos Corrientes es de mucho tiempo y a pesar de las inversiones, aumenta cada día. Es una situación que afecta gravemente a la población que, en ocasiones, no tiene acceso ni tan siquiera a un bien básico como es el agua.

Tenemos años saliendo a la calle a buscar agua, porque en San Carlos, al menos en algunos sectores, afortunadamente tienen agua. No sabemos cómo sucede esto, que en algunas calles haya agua y en el resto -que somos mayoría- no tenemos agua por días.

Cuando salimos a protestar por la falta de agua, enseguida envían cisternas al sector; solo es para callarnos, pues el problema de agua no se soluciona con una cisterna. No creo que esto mejore, pero no perdemos las esperanzas. El problema es cada vez peor, no sabemos cuándo acabará todo esto...

Bailar sola el vals de tus 15

MARTA SNAIDERO

"En Rafaela, se permite la apertura de salones para festejos. Todo tiene que ver con lo que se paga, a saber: alquiler del lugar, servicio, comida, bebidas; videos y música. En el caso de un cumpleaños de 15, ni siquiera la homenajeada podrá dar sus pasos de vals con su padre o con quien cumpla el rol de partenaire en lo que tradicionalmente se lleva a cabo y es soñado por las niñas. ¿Ni siquiera esto?".

La farsa de la Ley Yolanda

UN LECTOR

"Estoy viendo, no sé si reír o llorar, que tiene media sanción la ley Yolanda, que obliga a la capacitación en temas ambientales a funcionarios del Estado. Realmente, son unos farsantes; cuando el mismo Estado permite y apoya que se haga trizas el equilibrio ambiental; por ejemplo con la minería, comentada, apoyada, permitida por los gobiernos provinciales y nacionales desde hace muchos años, cristinismo incluido, para mis amigos peronistas. Cuando han permitido la destrucción del medio ambiente, la contaminación de suelos, de aguas, etc., etc., la destrucción de las economías de esas regiones, economías centenarias, y vienen a plantear que el problema es de capacitación, ¡por favor! Mentirosos, farsantes. No les interesa un comino. Lo único que les importa es el dinero, y lamentablemente ni siquiera queda en Argentina. Porque generalmente esos emprendimientos están a cargo de empresas multinacionales, que no le dejan nada al país. Entonces uno ve estas noticias y que le pagamos el sueldo a estos 'legisladores', para que se ocupen de hacer este teatro y de prostituir el tema ambiental, porque prostituyen las palabras, los términos. Lamentable, vergonzoso. Realmente dan ganas de mudarse".

Barrido y limpieza

DANIEL ARROBE

"Le digo al señor intendente o a quien corresponda que Barrido y limpieza está contemplado dentro del impuesto municipal, de modo que si uno abona el impuesto está pagando por ese servicio. Entonces quiero saber por qué no se cumple. Desde el 30/9, que no pasa el barrendero de la calle. Hay muchas hojas de poda, de cortada de césped, etc. El camión pasa, pero a toda velocidad y no lo junta. Acá enfrente hay una escuela y allí han quedado ramas dispersas después de las tormentas, que gracias a Dios han sido leves, pero igualmente tenemos miedo de que se tapen las bocas de tormenta con todas las hojas que hay. Por favor, les pido, encarecidamente que pasen a barrer o a juntar las hojas. Solicito que a quien le corresponda, tome cartas en el asunto. Esto es en Pasaje Anselmi a la altura del 5517".