https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 26.11.2020

6:59

La cantante española relanzó junto a Marc Anthony una de las canciones de su álbum "Palmeras", tributo a su barrio natal, luego de participar en el disco de Soledad. En diálogo con El Litoral, repasó el reencuentro con sus orígenes humildes para proyectarse hacia nuevos desafíos.

India Martínez Collar de oro con los pies descalzos La cantante española relanzó junto a Marc Anthony una de las canciones de su álbum "Palmeras", tributo a su barrio natal, luego de participar en el disco de Soledad. En diálogo con El Litoral, repasó el reencuentro con sus orígenes humildes para proyectarse hacia nuevos desafíos. La cantante española relanzó junto a Marc Anthony una de las canciones de su álbum "Palmeras", tributo a su barrio natal, luego de participar en el disco de Soledad. En diálogo con El Litoral, repasó el reencuentro con sus orígenes humildes para proyectarse hacia nuevos desafíos.

A los 35 años, Jennifer Yésica Martínez Fernández, más conocida como India Martínez, es una de las figuras más internacionales de la música española. El año pasado levantó la apuesta con su álbum "Palmeras", un homenaje a su barrio de infancia en la Córdoba ibérica, paisaje que recorrió en el doble videoclip de "La Gitana". De ese disco también se desprendió la canción "Convénceme", que este año tuvo una versión pandémica e intercontinental de la mano de Marc Anthony, con quien grabó un videoclip también a la distancia.

De todos estos temas habló India con El Litoral, repasando su presente artístico, su identidad multucultural y sus sueños hacia el futuro.

Mundo compartido

-¿Cómo surgió la idea de la colaboración con Marc Anthony para "Convénceme", y cómo fue hacerla?

-La verdad es que no surgió como idea como tal, no lo tenía previsto realmente. Teníamos un contacto de hace unos años que nos conocemos, pero todavía que no me atrevía a pedirle un dueto. De repente un día me llama para invitarme a su gira en España; después por esta situación se cancela, y me dice que sigue contando conmigo en el año siguiente. En ese momento me pregunta qué estoy haciendo, cómo van las cosas: "Estoy a punto de lanzar un nuevo single, te lo voy a enseñar a ver qué te parece, en primicia". Se lo enseñé y le encantó tanto tanto que al final se sumó a la canción.

-Escribiste: "No solo la ha cantado si no que la ha llevado a otra dimensión. Se metió en mi mundo y dejó su inconfundible esencia". ¿Por qué sentís eso de su interpretación?

-Porque siento que ha hecho un proceso de adaptación a su forma de cantar y de sentir. La ha tratado con muchísimo cariño a la canción. Él mismo me ha dicho que cuando le llegó la canción que se iba a meter en el estudio, se iba a meter en mi mundo, y dar lo mejor de él. Y así fue: la verdad es que cuando escuché el resultado me emocioné muchísimo. Me encantó y esa noche no paré de llorar.

-Hicieron el video dirigido por Gema Lozano, con esos toque "sobrenaturales". ¿Cómo salió esa idea, ese doble juego con los dos hombres, y cómo fue rodarlo en esta época que es complicada para eso?

-Es por eso que necesitábamos una idea especial, original, y adaptada a la situación, ya que no podíamos rodar estando juntos. Entonces decidimos junto con Gema hacer una historia que le hiciese un poco justicia a la canción, y que fuese también especial. Y ese punto mágico que tiene la canción pues también en el video. A mí me encanta todo lo sobrenatural, los efectos especiales, y por qué no: en una dosis pequeñita hacer que en la distancia y en el tiempo, como dice la canción, de alguna forma u otra estemos unido. Igual que hemos grabado cada uno por su lado, y parece que estamos en el estudio grabando juntos, pues lo mismo pero con el video.

-La tecnología logró unir lo que estaba separado.

-Sí. De hecho hay veces que parece que estamos juntos incluso: no sé si lo percibes así.

Colores compartidos

-Este año también salió como colaboración "La música de mi vida", con Soledad. En ese caso te tocó ser la invitada. ¿Cómo salió el ofrecimiento de la Sole?

-Siempre cantar con Sole es un lujazo, la quiero y la admiro muchísimo; y cuando me llegó la invitación para formar parte de su nuevo álbum, en esta canción: como dice el título, siento lo mismo que ella. Entonces unir nuestras voces y nuestros estilos tan diferentes siempre me aporta muchísimo; y en este caso al lado de una amiga y una grande como es ella.

-En 2017 habían compartido el escenario en Villa María, hiciste "Zamba para olvidar" y la invitaste. También fue una apropiación de un estilo argentino. Y en el single nuevo también le ponés un color muy ibérico a lo que la Sole hace por el lado argentino. Hay una fusión de esos colores.

-Sí, claro: por eso me encanta tanto la fusión que hacemos y los contrastes de voces. Creo que el folclore argentino con el flamenco y nuestro aire aflamencado tienen mucho que ver y se hermanan muchísimo. Yo por lo menos lo siento así.

-Con Abel Pintos tuvieron un hit hace cinco años.

-Eso fue increíble, fue una conexión especial, y no se me va a olvidar en la vida. Además creo que "Corazón hambriento" ya forma parte de mi repertorio, de mi historia, de mi vínculo con Argentina, y creo que va a ser de por vida.

-Esa posibilidad de integrar tu timbre y tu paleta expresiva con la de todos estos intérpretes sin dejar de ser vos es una prueba más de la firmeza de tu propia identidad como artista.

-No lo sé, yo lo hago por gusto también, y porque me encanta, son retos para mí adentrarme en canciones de los compañeros en otros estilos, donde también se marca procedencia y mi sello. Eso lo hago de forma inconsciente, no me doy cuenta. Pero lo disfruto muchísimo.

El precio de los sueños

-El año pasado salió el disco "Palmeras", en honor a tu barrio natal. El primer single fue "La Gitana", una canción súper explosiva, que además tuvo un doble videoclip (el urbano y el de baile) que se realizó en locaciones históricas y actuales de Córdoba, España. ¿Cómo fue hacerlo, y qué representó para vos?

-Fue un trabajo en el que llevaba dos años y medio, no sólo en esa canción sino en el resto del disco. Venía con mucha esencia, con muchos recuerdos, y volver al origen, pero de una forma muy actual: tocar las raíces pero apostando mucho y renovándome, aportando cosas frescas, diferentes a las que venía haciendo.

Me apetecía mucho sacar una rumba, un tema uptempo como single, porque normalmente predominan las baladas (aunque tengo todo tipo de canciones). Y este disco pues tenía eso: mucho agarre, mucha fuerza y ritmo también. Era una mezcla: igual te canto una balada aflamencada que hago algo más arriesgado y más rítmico, sorprendiendo dentro de mi estilo.

Y creo que eso me ayudó a no encasillarme en un estilo, no quedarme en un único espacio y que la misma gente me encasille. Porque yo soy música libre: lo llevo haciendo desde muy niña. Entonces esto me ha devuelto muchas ilusiones y cosas nuevas. Las cosas nuevas siempre te dan hormigueo en el estómago, de nervios y de "a ver qué tal como va a ir", experiencias nuevas. Creo que de eso trata la vida: de seguir evolucionando y probando cosas nuevas.

-Lo nuevo se da en el cruce de volver a visitar la casa natal y recordar a la gente. Se unen el pasado y el futuro.

-Así es, claro: creo que para el camino uno tiene que saber de dónde viene y pisar fuerte, volver a esos recuerdos. Me encantó la experiencia de volver a mi barrio natal después de muchos años; he ido de vez en cuando, pero ya hacía bastante tiempo que no iba. Vengo de un barrio súper humilde, donde los sueños son más caros, donde la gente se lo trabaja muchísimo para tener oportunidades.

Entonces me siento privilegiada y orgullosa de haber empezado desde cero y seguir alcanzando metas, propósitos y sueños. Creo que eso también ayuda a la gente que empieza desde cero a creer en que se pueden conseguir las cosas con trabajo, esfuerzo, suerte: un poco de todo.

Identidad

-Decías que Córdoba es un símbolo de cruce de culturas: lo árabe, lo sefaradí, lo romaní; y que es la base de esa multiculturalidad que te identifica. ¿Cómo vives naturalmente ese cruce?

-Pues sin darme cuenta me ha impregnado desde niña, desde siempre. Creo que esa multiculturalidad en Córdoba, Almería, se nota en la música que hago, en cómo soy como persona; en mis rasgos, en mis colores musicales: en todo. Creo que es una raíz muy fuerte, y hagas cualquier género, cualquier tipo de música, siempre se nota: es un deje que es muy difícil de camuflarlo.

-Combinás la raíz y lo moderno del sonido, de la producción. Se integraría muy bien con artistas del género mizrahi, como Sarit Hadad o Eden Ben Zaken: artistas de otro continentes con esos mismos colores.

-No las conozco expresamente a ellas, pero Nancy Ajram del Líbano o Ehab Tawfik de Egipto me encantan. Me gusta muchísimo la cultura árabe, turca, hindú, todo eso me llama muchísimo la atención; creo que tiene mucho que ver con el flamenco también, y con parte de esa mezcla que hay en mi tierra. Me siento muy familiar: ojalá que pronto pueda hacer algún dueto con algún gran artista del otro lado del mundo.

-Recién hacías este balance entre la balada y lo uptempo: "Conmigo" fue el hit más soft, la contracara de "La Gitana". Esa canción te permite jugar más por el lado vocal.

-Claro. "La Gitana" es más rítmica, y "Conmigo" me permite vocalmente llegar a muchos lugares: de repente a derrumbarme completamente en esos momentos de voz más desgarrada, después de un subidón alto, y tocar el cielo. A mí vocalmente me gusta mucho tener ese rango tan grande, porque en el escenario me da mucha libertad, me da juego. Pues eso, después los sentimientos afloran más.

Volver a empezar

-Ya en marzo estabas haciendo conciertos hogareños, trabajaste en el single. ¿Cómo la estás llevando y qué se viene para los próximos meses, teniendo en cuenta este contexto?

-Vamos a ver cómo se solucionan las cosas. Tuvimos que parar toda la gira de repente, todos esos conciertos en marzo, aunque en verano pudimos hacer algún acústico, así más íntimo: fueron preciosos, conciertos muy mágicos. Vamos a intentar retomar, a ver si podemos hacer alguno más en diciembre.

Mientras estoy preparando canciones nuevas, un álbum nuevo: en eso no me paro. Y en estos tiempos que nos obligan a parar de viajar y hacer conciertos, pues lo aprovechamos de otra forma. Ya cuando venga la hora de hacer los conciertos pues los disfrutaremos el doble.

-"Convénceme" es como el prólogo de las próximas canciones que van a venir.

-Puede ser, puede ser. Aunque es un adelanto del álbum "Palmeras" en una nueva forma junto con Marc, sí es verdad que hace como una especie de anticipo de todo lo que viene. Es sólo el principio, otra vez.