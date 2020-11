https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mundo llora al ídolo futbolero El recuerdo del santafesino que llevó en andas a Maradona en el Mundial 1986

Argentina se había consagrado campeona del mundo por segunda vez en su historia. Fue en México, en 1986 y Diego Armando Maradona fue el gran héroe de ese mundial. Finalizado el partido final ante Alemania (3-2), un santafesino tomó protagonismo por llevar al ídolo en sus hombros en medio de los festejos del equipo que condujo Carlos Bilardo.

Se trata de Roberto Cejas, quien charló con El Litoral para recordar ese momento único para la vida de los argentinos. “Queríamos hacer una especie de ronda para que ellos festejen solos”, comenzó.

“En el área chica se frenó y lo había levantado Pasculi (otro santafesino) y yo no hice más que agacharme. Él pegó un salto y seguimos. Dimos la vuelta olímpica, un poco corta. Él me manejaba, vamos para acá, vamos para allá”, remarcó Roberto.

“En el camino le fui pidiendo cosas; los botines y me dijo que no porque se los iba a dar a la madre; en realidad no me dio nada porque lo tenía todo prometido”, agregó Cejas.

Al ser consultado por si alguna vez se volvió a cruzar con Maradona, el santafesino contó que se encontraron en el Mundial de Brasil en 2014. “Se armó algo con la producción (del programa que Diego participó junto a Victor Hugo Morales por la TV Pública) para el primer partido que justo era el Día del Padre y yo fui al estudio. Estuve escondido y cuando aparecí pegó un grito contento. Nos dimos un buen abrazo, cosa que cualquiera pudiera esperar de alguien también importante”, recordó.