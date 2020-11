Nuevos DNI: estiman que podrían comenzar a llegar en dos semanas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La versión que se presentó esta semana incluye el mapa bicontinental de la Argentina. El subdirector de Registros de la provincia, Francisco Dallo, aseguró que “sigue siendo válido el DNI que ya tienen en sus manos”.

Este martes se oficializó el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), impulsado por el Ministerio de Interior de la Nación para resaltar la importancia de la soberanía del país y poner en valor la extensión territorial.

Francisco Dallo, subsecretario de Registros sobre Personas Humanas y Jurídicas de la provincia, explicó las diferencias de diseño y las modificaciones respecto al actual. “El gobierno nacional comenzó a confeccionar los DNI con nuevas medidas de seguridad, con un diseño diferente que en definitiva no afecta en nada a los que ya tenemos el DNI otorgado. Todos los que tiene DNI, con sus respectivos vencimientos, pueden utilizarlos, conservarlos mientras que no lo extravíen o no se venza”. Por este motivo, “ les pedimos que lo conserven, lo usen, que no concurran a modificar o hacer un nuevo DNI salvo que tengan que hacer cambio de domicilio o lo extravíen”, puntualizó.

De este modo, aseguró: “Es válido el DNI que ya tienen en sus manos. Lo que ha hecho el gobierno es incorporar un sector del territorio nacional al diseño de la parte posterior del documento, donde se podrá visualizar la Antártida y las Islas Malvinas, siendo de algún modo el reconocimiento y un reclamo a la soberanía en nuestro país. También se incorporaron nuevas medidas de seguridad, se modifican los colores y dibujos, pero sigue siendo igual de válido el que los ciudadanos tienen actualmente”, recalcó.

Cuándo entra en vigencia

“Al haber sido anunciados por Nación, todos los DNI que tramitemos durante estos días ya van a empezar a llegar con ese formato, aproximadamente en dos semanas”, estimó el funcionario, quien manifestó que se están atendiendo a razón de 60 turnos de DNI por día. Además, aclaró que la confección de los mismos es tarea de RENAPER en la Nación.

La Atención en el Registro Civil tras los casos de coronavirus



“El Registro sufrió casos positivos de Covid, casos de aislamiento por contacto estrecho, concretamente repercutieron en el área de defunciones, que es un área sensible. Pero siguió funcionando normalmente, y respetando los turnos que estaban dados”.

“Lo que hicimos fue trasladar ese sector de trabajo a la sede de Santo Tomé, y de esa manera suplimos la ausencia temporaria del personal. Desde que comenzó esto hemos tratado de hacer lo mejor posible, y lo vamos logrando. La atención es normal, seguimos permanentemente reinventándonos en la modalidad de trabajo, en el esquema de tareas, tratando de brindar el mejor servicio posible”, expresó.



En este sentido, Francisco Dallo, anticipó que la semana que viene el Registro Civil estará lanzando nuevas modalidades de trabajo para brindar una mejor atención al ciudadano de Santa Fe. Las mismas, estarán basadas puntualmente en lo relacionado a archivos, emisión de partidas y demás. “Queremos agilizar ese servicio, que es de alguna manera el que más nos preocupa por el volumen de trabajo que implica para el Registro Civil”, aseguró.