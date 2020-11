Graciela Alfano recordó una emotiva charla con Diego Maradona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz se refirió a la muerte del Diez. "Doña Tota lo tiene en sus brazos", indicó.

Graciela Alfano recordó con emoción a Diego Maradona, con quien mantuvo una estrecha relación. El futbolista falleció el miércoles a los 60 años luego de sufrir un paro cardiorespiratorio en su casa del country de Tigre.

"Creo que no solamente está llorando la Argentina, esta llorando el mundo entero. Es increíble cómo se ha paralizado el planeta, los titulares de todos los diarios", comenzó la actriz en su visita a "Nosotros a la mañana", El Trece.

Y amplió movilizada: "Voy a recordar algo que una vez me dijo, porque yo muchas veces lo retaba, lo quería con locura. Me dijo 'mirá, un día yo era chiquito y le despedí a mi mamá, la abracé con locura, porque la adoraba, y me fui a jugar al potrero a la pelota. Es lo que me daba alegría, lo que más feliz me puso en la vida. Alguien me llamó, yo hasta ahí era Diego. Alguien dijo Maradona, yo me di vuelta, y veo una enorme luz, un farol gigante que me iluminaba, y me llevó a ser un Dios. Y es muy difícil estar ahí".

"Yo a eso lo recuerdo siempre, porque cuando se lo critica, hay que ponerse en los zapatos de alguien a quién endiosamos y a quién le pedimos cosas de dioses", destacó Alfano sobre el Diez como persona.

Y cerró: "Yo hice un juego de palabras, a él lo llamaban Pelusa y a Tota, Doña Tota. El gran amor de su vida. Y yo decía la conjunción de palabras entre Tota y Pelusa, es pelota. Y cuando se decía 'La pelota no se mancha'. Yo le dije la relación con tu vieja no se mancha. Porque tu mamá va a estar orgullosa hasta el final de tus días. Y hoy creo que Doña Tota lo tiene en sus brazos".