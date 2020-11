https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Espectáculos Boy Olmi y Patricia Sosa quedaron eliminados del MasterChef Celebrity

Cuando allá por mediados de año debutaron en MasterChef Celebrity, Patricia Sosa y Boy Olmi parecían seguros finalistas, y hasta casi ganadores. Entre la habilidad de ella para encontrar lo mejor de cada plato, y la sofisticación de él a la hora de combinar ingredientes, se revelaban como dos "diferentes", de esos que solos pueden ponerse un equipo al hombro y ganar el partido.

Y sin embargo, entre errores involuntarios, malas decisiones y el omnipresente formato, que no los coloca entre los participantes más interesantes para la platea, por segunda vez consecutiva cantante y actor le dijeron adiós a las cocinas. Esta vez definitivamente.

En la noche del jueves, la cuestión era hacer magia a partir de una lata de atún. Dos preparaciones diferentes en una hora, con la posibilidad de ser ayudados (o perjudicados), por alguno de los participantes que en días anteriores consiguieron su pase a la final del domingo.

En la repartija propiciada por Nacho Sureda, Boy quedó jugando solo, mientras a Patricia le tocó Rocío Marengo, que resultó ser un salvavidas de plomo. Tomates y huevos rellenos, crepes y pastel de atún. Nada de paladar sofisticado, pero accesible para la cantidad de tiempo que tuvieron.

Ir a lo seguro a Patricia le jugó en contra, porque el resultado para Damián Betular fue "muy suave el relleno, no tiene carácter". La justificación de Sosa (con algo de crítica entrelíneas) fue: "Cuando le pongo condimento es 'muy fuerte', cuando no le pongo es 'muy suave'. Tengo que encontrar un término medio pero a mí me encanta suave".

Olmi tampoco despertó demasiado interés en el trío de jueces. "Al tomate le faltaba algo que integre el atún y lo vuelva más cremoso. En cuanto a los crepes ya era un desafío utilizar atún caliente, pero lo que siento es que la masa es muy gruesa, súper invasiva. Además cuando lo abrí ví como la lata de atún dada vuelta y puesta ahí adentro. Esa fue mi sensación con tu plato", fue la lapidaria devolución de Germán Martitegui.

Así, ambos concursantes dejaron sus delantales por última vez, desconsolados, pero al menos en el caso de Boy, manteniéndose en la suya: "Yo siempre digo que quiero ser la misma persona, y eso también tiene su contra. Porque ser la misma persona implica muchas veces cometer los mismos errores". Genio y figura.