https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.11.2020

8:34

La compuso el cantautor rafaelino Efraín Colombo pocas horas después de la muerte de Maradona. “Era necesario sublimar las lágrimas, el dolor de lo que significa la partida de un héroe que no se callaba nada”, explicó el músico a El Litoral.

MÚSICA "Barrilete de Dios": la canción que nació entre lágrimas como homenaje a Diego La compuso el cantautor rafaelino Efraín Colombo pocas horas después de la muerte de Maradona. “Era necesario sublimar las lágrimas, el dolor de lo que significa la partida de un héroe que no se callaba nada”, explicó el músico a El Litoral. La compuso el cantautor rafaelino Efraín Colombo pocas horas después de la muerte de Maradona. “Era necesario sublimar las lágrimas, el dolor de lo que significa la partida de un héroe que no se callaba nada”, explicó el músico a El Litoral.

“Que alguien me explique, por qué estoy llorando, si no había nacido en el ‘86. Jamás yo te he visto, gambetearle al mundo, pero hoy grito fuerte esa ‘mano de Dios”’”. Así arranca “Barrilete de Dios”, la canción que el cantautor Efraín Colombo escribió y musicalizó pocas horas después de la muerte de Diego Armando Maradona, el astro futbolístico que, con todas sus contradicciones, dejó marcas imborrables en los corazones de todos los argentinos.

Colombo, que compartió su nueva obra en las redes sociales, contó a El Litoral que todo surgió en la tarde misma del miércoles. “La circunstancia del escrito fue estar en casa mirando las noticias, no parar de llorar y tratar de explicarle a mi hija de 4 años porque estaba así. Salió, primero, una prosa que subí a redes. Dos amigos del deporte, Néstor CIivati de Rafaela y Adrián Brodsky de Santa Fe me dijeron: ‘eso hay que convertirlo en canción’. Y me animé a hacer un candombe, porque me parece que es la expresión del barrio. De ahí salió este ‘Barrilete de Dios’, este barrilete que nos hizo remontar tantos sueños. Es imposible no llorar a Diego, porque las lágrimas caen solas. Me pasa que cuando hay tanta pasión, no puedo controlar la verborragia”, agregó.

La partida de un héroe

Por su edad, Efraín no vio a Diego Maradona en vivo en sus años de apogeo deportivo. No lo vio salir campeón del mundo con la aguerrida selección que partió a México en 1986. Y era apenas un niño cuando el “10” le dio aquel pase mágico a Claudio Caniggia para que pueda sellar el histórico 1 a 0 ante Brasil en los octavos de final del Mundial de Italia en 1990. Sin embargo, la pasión “maradoniana” le llegó como un legado más de sus progenitores.

“Para mí Maradona fue un héroe, un grande. El vengador, el de la lucha, el de los de abajo. No lo ví a Diego levantar la Copa del Mundo, pero me gusta mucho el fútbol. Mi papá fue árbitro y mi hermano me hizo amar los colores de la pasión. Y la canción salió así, de entrecasa. Era necesario sublimar las lágrimas, el dolor de lo que significa la partida de un héroe que no se callaba nada y decía todo lo que pensaba, todo lo que se venía a la cabeza. No son muchos en el mundo los que pueden hacer eso y ser coherentes con lo que piensan desde el barro donde salieron. Hay muchos que se olvidan que salieron del barro cuando llegan a la cima. Diego no se olvidó y ese es un mensaje poderosísimo”, aseguró.

“Sublime poeta de las canchas”

Para Colombo, el día 25 de noviembre de 2020 ya tiene su marca para la posteridad: “Será indeleble, quedará como una marca profunda en el pecho de todos los argentinos. Es que Diego fue el barrilete de Dios en la tierra. No sé si existió otro ser humano así. Shakespeare y Machado fueron poetas sublimes. Y Diego fue el poeta sublime de la vida en la cancha. Un poeta que se las jugaba, siempre. En mi caso, no me quise guardar lo profundo que siento por él, sino que quise decirlo en una canción”.