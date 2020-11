https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tensión en Río Negro Toma en Villa Mascardi: mapuches golpearon brutalmente a un vecino

Un nuevo y grave episodio ocurrió en Villa Mascardi, Río Negro, cuando un grupo de encapuchados identificados con la toma de tierras, le dió una paliza al vecino Diego Frutos, quien desde hace un tiempo viene denunciando los hechos de violencia y usurpaciones en la zona. Justamente el mismo fue víctima de estos delitos a la propiedad privada cuando sufrió el incendio de su cabaña “La Cristalina” en agosto pasado.

Esta semana hubo cortes de la ruta nacional 40, frente al sector tomado por individuos vinculados a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en terrenos de Parques Nacionales de Villa Mascardi y lotes privados, al cumplirse 3 años del crimen del joven activista Rafael Nahuel durante un enfrentamiento con fuerzas federales.

En los últimos meses, Frutos denunció con declaraciones públicas y videos grabados con su teléfono celular cómo los usurpadores mantenían ocupados los terrenos, los daños a la propiedad privada y a la forestación del lugar. Cuando este miércoles a la tarde pasó por la zona del corte de ruta, los manifestantes lo identificaron y lo atacaron con piedras y golpes. Mas tarde fue asistido por paramédicos que llegaron en una ambulancia y fue llevado al hospital zonal Ramón Carrillo.

En declaraciones al diario local “El Cordillerano”, Diego Frutos contó lo sucedido: “Me golpearon por todos lados. Me reconocieron cuando pasé por el lugar donde estaba el corte de ruta. Pude salir del auto, me tiraron piedras y me pegaron piñas y patadas. Me tiré en una zanja y eso me ayudó a parar los golpes. Uno sacó un cuchillo y me lo apoyó fuerte en el estómago, creo que con la intención de clavarlo. Por suerte tenía una campera de tela muy resistente y amortiguó el impulso”.