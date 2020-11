Polémica: Botafogo echó a Ramón Díaz mientras se recuperaba de una operación

Este viernes por la mañana, el club brasilero Botafogo anunció a través de sus redes sociales que despidió a Ramón Díaz y su equipo de trabajo mientras el DT argentino se encuentra en proceso de recuperación tras una operación.

“Lamentablemente, debido a la salud del técnico, que ahora está previsto que sea dado de alta a partir del 7 de diciembre, el Club cree que no puede esperar más”, publicaron en Twitter. En ese sentido, agregaron que el club confía en el mejoramiento del técnico y su equipo.

O Botafogo comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar. pic.twitter.com/wsHBTj0KPl