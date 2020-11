https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En redes sociales Dalma Maradona despidió a su papá con un conmovedor mensaje: "Te voy a amar y defender toda mi vida""

Este jueves, Dalma Maradona. hija de El Diez expresó su dolor en las redes sociales, donde escribió unas sentidas palabras para despedir a su padre.

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no. Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo. ¡Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos...", comenzó diciendo Dalma.

Dalma acompañó el posteo con dicha imagen. "Junto mis pedazos y no me imagino mi vida sin vos... NO PUEDO... Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante. La vida es un ratito así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre", escribió.

Nota en desarrollo