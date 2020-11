Unión tiene mucho para ganar ante un Racing sin motivación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los dos están con la mente en las copas, pero mientras Racing tiene 0 punto y ya está sin chances en el torneo local, Unión, ganando, puede dar un paso trascendente para la clasificación pues le lleva una ventaja de 3 puntos a Arsenal con 6 por jugarse.

Está claro que a Racing ya no le queda nada por hacer en el torneo, al menos en esta fase. Sólo le resta cumplir con lo que le ordena el reglamento en estos dos partidos. Que no quiere decir que vaya a regalar los puntos. Pero no habrá un solo titular en el equipo de Sebastián Beccacece para enfrentar en el cilindro a un Unión que también tiene la mente puesta en la revancha con Bahía, pero que no puede soslayar esta hermosa ocasión de clasificar para la zona campeonato en la Copa Diego Maradona.

Es que ha sido extraña esta campaña de Unión. Los 7 puntos que ostenta, fueron conseguidos en los partidos en los que adoptó una formación con suplentes y juveniles. Cuando decidió jugar con los titulares, en Tucumán, cayó derrotado. Después, el empate con Arsenal en Santa Fe y las victorias ante el mismo rival y Racing, fueron logradas por formaciones en las que Azconzábal provocó una rotación importante de nombres. Y le fue bien.

Una victoria en Avellaneda dejará a Unión en una posición inmejorable para clasificar o directamente clasificado. Es que supera a Arsenal por 3 puntos, faltan 6 por jugarse y si el equipo de Rondina no le gana a Atlético Tucumán -ya clasificado para la zona campeonato- y Unión logra la victoria, también el Tate quedará entre los 12 que afrontarán la lucha por el título.

Más allá de la trascendencia mayúscula que tiene la revancha del martes con Bahía, es posible que aproveche Azconzábal para poner -aunque sea un rato- a algunos jugadores que necesitan fútbol. Leyes y Márquez son dos claros ejemplos, Nani puede ser otro y hay que recordar que Troyansky está suspendido y no jugará el martes, por lo que seguramente es uno de los titulares para jugar este sábado.

Sin abandonar el 4-3-3, una probable delantera con Luna Diale, Márquez y Troyansky suena a muy factible. Lo mismo que otros nombres como Bonansea, Franco Calderón, Esquivel, Leyes (si es que el técnico quiere darle un poco de fútbol) y Zenón. A favor de cualquier chance de arriesgar que pase por la cabeza del Vasco, está la necesidad de aprovechar lo conseguido el viernes pasado ante Arsenal, ganándole bien en Sarandí con un muy buen pasaje de 30 minutos en el comienzo del complemento.

Volverán a verse las caras Beccacece y el Vasco Azconzábal. El técnico de Racing está cuestionado en el marco de inestabilidad política por el que atraviesa Racing con varios rumores que vinculan a Milito y a Blanco.Foto: Manuel Fabatía

Es decir, si el técnico quiere poner a alguno que esté con chances de jugar tres días después, no debe ser mal observado. En definitiva, si pone a algún titular o si arriesga, será para no desaprovechar también esta oportunidad de lograr la clasificación en el torneo local. No habrá una aparición masiva de titulares, obviamente que no, pero el Vasco intentará armar algo bien sólido para conseguir lo que está al alcance de la mano.

Como alguna vez dijo en la primera conferencia, "todos los partidos son importantes y en todos el objetivo es ganar". El de este sábado es uno de esos partidos en los que vale mucho el triunfo. Sería casi decisivo.

Sábado

El partido de la sexta y última fecha de la etapa clasificatoria de la zona 1 de la Copa Diego Armando Maradona, entre Unión y Atlético Tucumán, se jugará el sábado que viene a las 19.20 en el 15 de Abril.