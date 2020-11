https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.11.2020 - Última actualización - 19:03

19:02

Es el tributo que deben abonar los santafesinos que adquieren y radican en la ciudad autos y motos, y el monto recaudado debe destinarse al bacheo de las calles de la ciudad. Dos concejales de la oposición piden saber cuánto se recaudó este año en ese concepto y que obras se ejecutaron.

Se trata del Fondo de Mantenimiento de la Red Vial Concejo: solicitan saber cuánto recaudó el municipio por el "impuesto al bache" Es el tributo que deben abonar los santafesinos que adquieren y radican en la ciudad autos y motos, y el monto recaudado debe destinarse al bacheo de las calles de la ciudad. Dos concejales de la oposición piden saber cuánto se recaudó este año en ese concepto y que obras se ejecutaron. Es el tributo que deben abonar los santafesinos que adquieren y radican en la ciudad autos y motos, y el monto recaudado debe destinarse al bacheo de las calles de la ciudad. Dos concejales de la oposición piden saber cuánto se recaudó este año en ese concepto y que obras se ejecutaron.

Sobre tablas, el Concejo aprobó un pedido de informes de Sebastián Mastropaolo y Luciana Ceresola (Pro-Juntos por el Cambio) con el cual solicitaron al Ejecutivo que dé detalles del monto recaudado por el Ejecutivo Municipal este año en concepto del Fondo de Mantenimiento de la Infraestructura Vial Municipal, creado por Ordenanza Nº 12.064 y más conocido como "impuesto al bache". Cabe recordar que este tributo se cobra a personas que adquieren autos o motos (y los radican en la Municipalidad local); luego, lo recaudado se debe destinar a arreglar las calles.

Los ediles opositores también requirieron saber el detalle del destino y obras efectuadas (con lo recaudado en el aludido Fondo), "debiendo remitir documentación respaldatoria de las mismas donde contenga tipo y monto de obra". Además, solicitaron datos sobre ingresos y erogaciones mensuales en el corriente año, el saldo de la cuenta especial creada a tal fin y las obras (de bacheo) proyectadas para el período 2021.

Cabe recordar que días atrás El Litoral publicó una nota donde se daba cuenta de la vigencia de este tributo (con su actualización en la última ordenanza Tributaria Anual, en febrero de este año) y, como contrapartida, se mostró el mal estado de las calzadas en muchas arterias de la capital.

En los fundamentos, Mastropaolo y Ceresola recuerdan que este fondo tiene como finalidad contribuir total o parcialmente (…) al mantenimiento, conservación, señalización, modificación yo mejoramiento de todo el trazado que integra la red vial municipal. Este fondo se integra con el aporte obligatorio que deberán efectuar los usuarios del servicio vial en concepto de "Derecho de mantenimiento por el uso de la red vial municipal"

"Debido al aumento del dólar, muchos santafesinos optaron por invertir en el mercado de automóviles y motocicletas, aumentando así lo recaudado por el Fondo de Mantenimiento Vial. El problema radica en que a pesar de la existencia de este fondo y de un mayor aumento en la tributación, los santafesinos no ven reflejado esto en obras (de bacheo), ya que las calles de la ciudad están en muy pésimas condiciones", consideraron.

Aseguraron a su vez que "son incontables" los reclamos que reciben por parte de vecinos de la ciudad, "ya que no se están realizando obras de mantenimiento vial", afirman. La recaudación que se genera con dicho tributo "no se ve reflejada en el estado de las calles, dejando en evidencia que (el fondo) no cumple la función para el que fue creado en su momento", concluyen Mastropaolo y Ceresola.

Antecedentes

El 3 de diciembre de 2013, El Concejo se sancionó la Ordenanza Nº 12064, la que en creó el Fondo de Mantenimiento de la Infraestructura Vial Municipal (artículo 16 y siguientes). Deben tributarlo los usuarios de la red vial municipal que radiquen un vehículo automotor o motovehículo en la Municipalidad local. Quedan exceptuados del pago de este tributo titulares de vehículos destinados a la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros, taxis, remises y transportes escolares.

El 23 de noviembre de 2016, el propio Concejo vetó con una ordenanza el cobro de la tasa vial, hasta tanto ejecutaran $ 86,5 millones de endeudamiento que el propio Legislativo le había habilitado al Ejecutivo (era por entonces intendente José Corral) para que se reparen las calles y se adquieran bienes de capital (maquinarias). La norma fue sancionada con los nueve votos del arco opositor (principalmente el PJ): el interbloque frentista de ese entonces votó en contra.

Al otro día, Corral anticipaba a El Litoral que iba a vetar la norma. De hecho, lo hizo. Para rechazar ese veto, se requerían dos tercios de los votos del Concejo. Ese número no se reunió, y entonces el veto quedó firme. Nada cambió: el tributo se siguió cobrando. En febrero de este año, se "actualizaron" (incrementaron) los montos del "impuesto al bache", con la sanción de la Ordenanza Tributaria Anual Municipal (Nº 12.707).