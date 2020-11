https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 27.11.2020 - Última actualización - 19:59

19:55

Mensaje "mafioso"

Paraná: manteros amenazaron a un trabajador municipal

"No jodás, no te salva ni la federal" fue el mensaje recibido por el agente

Mensaje "mafioso" Paraná: manteros amenazaron a un trabajador municipal

Pablo Testa, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, dio cuenta de amenazas y aprietes a trabajadores de la comuna, de parte de manteros que fueron desalojados en la Peatonal San Martín. Según informó, vendedores ambulantes increparon a un inspector de control municipal al constatarse que vendían productos de procedencia dudosa que fueron decomisados Tenés que leer Confirman la condena a "Guille" Cantero por amenazar a un juez Además, los vendedores fueron a las oficinas municipales y amenazaron a un funcionario administrativo. Finalmente, se presentaron en el domicilio de un agente municipal y le arrojaron un objeto contundente amenazándolo de muerte. En tanto, adelantó que algunos de los manteros denunciados están identificados porque quedaron registrados por las cámaras de seguridad en la vía pública. Testa también anunció que la municipalidad de Paraná informó que será querellante en la causa y que solicitará medidas restricticas y de protección para los trabajadores damnificados.