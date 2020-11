https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Escritos en cuarentena El relato en educación Escuelas vacías. Las libertades conculcadas en nombre de la pandemia afectaron los derechos inalienables de los niños y a la Educación.

Voy a dar mi opinión como ciudadano sobre el cumplimiento de la función pública de la Sra. Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe y que ello no signifique una sanción. Mis opiniones son personales.

La Sra. Ministra de Educación de la Provincia, con el total consentimiento del Sr. Gobernador, desde que se inició la pandemia, con tal de no abrir las escuelas, viene desarrollando un Relato que se va transformado en dicotómico y contradictorio.

La Sra. Ministra cumple lo resuelto por el Sr. Ministro de Educación de la Nación (que no tiene escuelas), según la ocasión.

Voy a relatar hechos que son contundentes. En Mayo 2020, el Ministro Nacional determinó que las ciudades que no tuvieran circulación del virus por 45 días se podían abrir las escuelas. Pues bien, en nuestra ciudad de Santa Fe, cuando llegamos a los 60 días sin virus, se le planteó a la Sra. Ministra la apertura de las escuelas, ya habíamos perdido 15 días y se continuó el derrotero hasta más o menos los 100 días y luego llegó la circulación del virus y lógicamente no se abrieron las escuelas.

Oportunamente se le hicieron llegar dos informes internacionales, en uno quedaba claro que los niños en las escuelas no generan contagios, y en el otro se exponía sobre el perjuicio del aislamiento. Ninguno fue tenido en cuenta. Hace unos días la Ministra comentó que no se pueden abrir las escuelas mientras el Ministerio de Salud no lo disponga. Pero yo me pregunto, cuando no había virus ¿por qué no se habilitaron las Escuelas?

O sea cuando NO hay virus, NO se abren las escuelas; cuando HAY virus, NO se abren; y ahora en la transición se resuelve que se abrirán el 21 de Marzo de 2021, a un año de cuando se cerraron.

Se nota que la Sra. no se informa. Para marzo del 21 se espera una nueva revitalización del virus, por ende las clases no se van a iniciar, si se mantiene el criterio como hasta ahora.

Soy un ciudadano algo desconfiado y voy a dar mi opinión. Entiendo que las escuelas no se abrieron en mayo y en los meses posteriores se podría haber hecho y no se hizo y opino porqué no se hizo. No se hizo porque sabe que los gremios docentes, no van a asistir a las escuelas y los motivos son salariales (al gobierno esta situación le vino de diez para no actualizar los salarios y los gremios como son del palo, se callan), luego ponen las dificultades para cumplir con el protocolo, por cuanto las escuelas ediliciamente no están en condiciones (de hecho hace años que están así, pero igual se daban clases y nada se decía). Cada uno hizo su juego.

Los que quedaron relegados fueron los niños. La pregunta es ¿dónde queda el respeto a los Derechos del Niño, dónde queda la opinión de UNICEF, dónde queda el planteamiento hecho por el Colegio de Pediatría, todos en defensa de los Niños?

Esto me lleva a decir que lo comentado desde marzo de 2020 a la fecha, todas las resoluciones tomadas, fueron en base a un Relato que se desvirtúa como creíble en estos momentos.

Lo que opino es en base a declaraciones que realizara la Sra. Ministra a Diario El Litoral, las que doy por valederas.

Cuando uno hace referencia a un Relato, significa que el mismo deja de ser creíble para los ciudadanos de a pie.

De buena fe le doy mi opinión, salgan a la calle y vean que el Pueblo ya se reveló pasivamente, nos movemos como pez en el agua, han dado todas las libertades conculcadas en nombre de la pandemia y algunas son irrisorias en relación a la prohibición de la apertura de las escuelas, los únicos afectados en sus Derechos Inalienables son los Niños, es la Educación. Están haciendo añicos nuestra historia, la generada por nuestros próceres Sarmiento y Belgrano, bajo el concepto de "Eduquemos al Soberano".

La acción del gobierno en lo relacionado con la educación, se debería considerar un daño institucional, moral y psicológico.

Claro, la pregunta que se me viene a la mente es: ¿los Sres. Fiscales y Jueces, no son responsables de la custodia de la Institucionalidad del Estado Provincial?

¿Cómo se considera el daño moral, psicológico y el no respeto a los Derechos del Niño en las esferas de la Justicia?

Los Sres. funcionarios, cuando asumen juran por "Dios y por el Pueblo", a esta altura de la realidad deberían jurar por "cumplir con lo que me ordenen".

El Pueblo está compuesto por tibios; y Jesús a los tibios los hecho del Templo. Los padres de los niños, la Iglesia, los propietarios de escuelas privadas, son tibios. De esta manera el gobierno aplica un dicho de la historia "en el País de los Ciegos el Tuerto es Rey".

Cierro con un dicho del máximo líder del justicialismo que hoy gobierna, "son como la bosta de paloma, no tienen ni olor ni color", eso son hoy los gobernantes oficialistas y la oposición en relación a la educación.

Señor líbranos del Relato y de la sanata.

