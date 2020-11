https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estados Unidos

Los temores de una pandemia y las ofertas online reducen las multitudes del Black Friday

Los compradores "enmascarado" aparecieron en menor número en los principales minoristas de Estados Unidos, Incluidos Macy's Inc, Walmart Inc y Best Buy Co Inc el viernes negro, ya que las primeras ofertas en línea y la preocupación por el aumento en los casos de COVID-19 apaciguaron el entusiasmo por los viajes a el centro comercial.

Los minoristas renovaron el tradicional día de compras ajetreado que llega el día después del Día de Acción de Gracias. Walmart abrió tiendas a las 5 am del viernes, indicando a los compradores que giren a la derecha al entrar y continúen por los pasillos principales para comprar ofertas antes de pagar en las cajas registradoras rodeadas de barreras de plástico. Best Buy abrió sus puertas a las 5 am, empleando a trabajadores en chalecos naranjas imperdibles para servir como policías de tránsito. Otros ofrecieron controles de temperatura y mercadería para llevar, incluidos juguetes, bicicletas y electrodomésticos de cocina para desalentar la demora en los pasillos de las tiendas.

Los minoristas renovaron el tradicional día de compras ajetreado que llega el día después del Día de Acción de Gracias. Walmart abrió tiendas a las 5 am del viernes, indicando a los compradores que giren a la derecha al entrar y continúen por los pasillos principales para comprar ofertas antes de pagar en las cajas registradoras rodeadas de barreras de plástico. Best Buy abrió sus puertas a las 5 am, empleando a trabajadores en chalecos naranjas imperdibles para servir como policías de tránsito. Otros ofrecieron controles de temperatura y mercadería para llevar, incluidos juguetes, bicicletas y electrodomésticos de cocina para desalentar la demora en los pasillos de las tiendas. Bill Park, socio de Deloitte & Touche LP, estimó que el tráfico en el centro comercial King of Prussia en las afueras de Filadelfia se redujo entre un 20% y un 30% en comparación con el año pasado. "Me sorprende el tráfico. Está un poco más abajo pero más pesado de lo que pensaba ", dijo, pero señaló que los compradores no estaban cargados de paquetes. En otros lugares, los compradores con carritos vacíos se alinearon a una distancia social de seis pies de distancia antes de que abriera el Walmart en LaGrange, Kentucky, pero la multitud apareció en general. Las tiendas que vendían consolas de videojuegos populares tenían algunas de las filas más largas cuando los jugadores intentaban conseguir la PlayStation 5 de Sony Corp. Tenés que leer Llega el Black Friday: consejos para acceder a las ofertas locales e internacionales sin caer en estafas virtuales Los cuñados Gabriel Rojas, de 24 años, y Juan Cabrera, de 24 estaban esperando en la fila en GameStop en el barrio del Bronx de Nueva York, desde las 2 am del viernes, con la esperanza de hacerse con una PS5. No tuvieron éxito ya que había unas 20 personas por delante y al minorista solo le quedaban dos en stock, dijeron. "Estamos desanimados", dijo Rojas. "Pero eso esta bien." Algunos tuvieron mejor suerte. Roger Mustafa, de 37 años, salió de un GameStop de Manhattan con una PS5 en una bolsa de plástico y una gran sonrisa en el rostro. Le costó $ 544 y dormir mucho. "He estado esperando fuera de GameStop durante dos días", dijo Mustafa, residente del Bronx. "Ahora voy a irme a casa y dormir un poco". En el buque insignia de Macy's en Nueva York, Asunción Peralta, de 77 años, dijo que no tenía miedo de comprar porque tenía anticuerpos COVID-19. "Llevo mucho tiempo esperando este día para comprar toallas y sábanas, todo lo demás que necesito", dijo Peralta. "Estos precios no son los precios del Black Friday. Vine aquí hace dos días y las ofertas fueron mejores ". Ofertas online Durante este año plagado de pandemias, los minoristas desde Target Corp hasta Kohl's Corp y Walmart lanzaron promociones de vacaciones de invierno en línea en octubre para capturar cualquier gasto relacionado con las vacaciones lo antes posible. El operador de tiendas departamentales de lujo Nordstrom, que ha visto caer sus ventas a causa de la pandemia, ofreció a los clientes una tarjeta de regalo de $ 15 si recogían paquetes en la acera de sus tiendas. En general, la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés) pronostica que las ventas minoristas navideñas en EE. UU. Aumentarán entre un 3.6% y un 5.2% durante 2019, para un total de $ 755.3 mil millones a $ 766.7 mil millones. Eso se compara con un aumento anual promedio del 2.5% durante los últimos cinco años. El 19 de noviembre, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideró que "ir de compras a tiendas abarrotadas justo antes, durante o después del Día de Acción de Gracias" era una actividad de alto riesgo. El empleado de Target, Seth Schaffer, de 22 años, de Lufkin, Texas, dijo que los compradores de su tienda parecían menos preocupados por tomar precauciones para prevenir la propagación del COVID-19. "El este de Texas no es el tipo de lugar donde verá a todos respetando las políticas de máscaras o evitando el contacto cercano". Adobe Analytics espera que Black Friday y Cyber ​​Monday 2020 sigan siendo los dos días de ventas en línea más grandes de la historia, con ventas en línea de Black Friday entre $ 8,9 mil millones y $ 10,6 mil millones. Melissa Bloss, quien trabaja en un banco en Rapid City, Dakota del Sur, dijo que planea hacer todas sus compras en línea este año. "La mayoría de las empresas han tenido ventas durante todo el mes. Realmente no tengo la necesidad de apresurarme cuando puedo conseguir el mismo trato una semana después ", dijo.