El maestro de artes marciales, actor y filósofo estadounidense de origen chino Bruce Lee cumpliría 80 años este 27 de noviembre. Sputnik te invita a recordar algunos de los hechos más curiosos de la vida del legendario cineasta que se nos fue demasiado pronto.

Curiosidades Bruce Lee cumpliría 80 años: los datos sobre el "dragón chino" que quizás no conocías

Lee Jun-Fan nació en el Barrio chino de San Francisco el 27 de noviembre de 1940: en el año, el día y hasta la hora del Dragón, según la astrología china. Hijo del cantante de ópera y actor Lee Hoi-chuen, de la etnia han, y Grace Ho, de ascendencia chino-alemana, Lee pasó su infancia en Hong Kong, y fue ahí donde tomó su primera clase de artes marciales chinas.

Pero, ¿sabías que además de ser un destacado maestro de artes marciales, Lee tenía otros talentos? En particular, en 1958, ganó un concurso de chachachá en el que obtuvo el título del Crown Colony Cha-Cha-Champion. "Estaba decidido a participar porque a él le encantaba bailar chachachá", recordó el hermano de Bruce, Robert Lee, en la película biográfica 'Bruce Lee, My Brother'.

Bruce también tenía un don para dibujar. Aquí puedes ver algunos de sus dibujos:

​Este hombre renacentista estudió filosofía en la Universidad de Washington. Y mientras desarrollaba su propio sistema de artes marciales y filosofía de vida llamado jeet kune do, Lee también aprendió los conceptos básicos de la biomecánica, el boxeo, la esgrima y la nutrición. Por si fuera poco, era un gran aficionado a la lectura y tenía más de 2.000 libros en su casa. Además, escribió poesía: en 1999 fue publicado el libro de John Little Bruce Lee: Artist of Life, en el que se puede disfrutar de algunas de las obras literarias del maestro.

Un debut inesperado

En su primera película, Golden Gate Girl, Bruce interpretó a una… niña recién nacida.

​En cuanto al primer papel protagónico, fue el de un niño llamado Kid Cheung en la cinta dramática The Kid. Curiosamente, su padre también participó en el rodaje de la película, aunque los dos no aparecen juntos en ninguna escena. A la edad de 18, Lee ya había protagonizado unas 20 películas.

Problemas de salud

Pese a su físico impecable, Bruce sufría problemas de visión. Por esta razón, fue declarado no apto para el servicio militar en EEUU. Y fuera del set de rodaje y las cámaras de los paparazzi, llevaba gafas. Además, fue una de las primeras personas de la historia en usar lentes de contacto.

​Por cierto, ¿sabías que en 1972, el maestro de artes marciales se sometió a una cirugía para quitarse las glándulas sudoríparas de las axilas? No obstante, este procedimiento provocó que su cuerpo comenzara a calentarse demasiado rápido. En el set de rodaje de Enter The Dragon, Lee hasta sufrió un golpe de calor que lo llevó al hospital.

La maldición de los Lee

Según una leyenda familiar, el padre de Bruce, Lee Hoi-chuen, recibió una maldición por la cual todos los primeros varones de su descendencia directa morirían jóvenes.

Mientras que Hoi-Chuen falleció con 64 años de edad y seis días después del nacimiento de su nieto, Brandon, la repentina muerte del propio Bruce Lee todavía sigue siendo un misterio. El 20 de julio de 1973, el maestro sintió un fuerte dolor de cabeza mientras se encontraba en casa de la actriz taiwanesa Betty Ting Pei. No obstante, al tomar un anelgésico, Bruce se quedó dormido y nunca se despertó. Pese a que la autopsia reveló que la causa de su muerte fue un edema cerebral causado por una reacción alérgica a la pastilla, algunos fans insinúan que pudo haber sido la adicción a las drogas o hasta una venganza de la mafia china.

​El fallecimiento del hijo de Bruce, el también actor Brandon Lee, con tan solo 28 años, es incluso más enigmático. El joven murió tras recibir un disparo accidental en pleno rodaje de su famosa película El cuervo. Las imágenes del trágico incidente fueron confiscadas por la Policía y luego quemadas por el director de la cinta, Alex Proyas.

Bruce Lee, un ícono pop

El destacado maestro de artes marciales no solo pasó a la historia gracias a sus películas y libros. También se convirtió en un verdadero ícono de la cultura popular. En particular, el famoso director de cine Quentin Tarantino, cuyas películas están repletas de escenas de acción, ha confesado en reiteradas ocasiones ser un admirador de Bruce Lee. El icónico mono amarillo de la Novia, el personaje de Uma Thurman en la mítica saga Kill Bill, es un claro homenaje al dragón chino.

Además, hay varios personajes de videojuegos de lucha inspirados en Bruce Lee, como Liu Kang, de Mortal Kombat, Fei Long en Street Fighter o Marshall y Forest Law, en la franquicia Tekken, entre otros.