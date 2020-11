https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gimnasia no consiguió que le posterguen el partido por la 5ta. fecha del torneo. Con un plantel golpeado y sin DT por la renuncia de Méndez, desde las 19.20 buscará un triunfo que lo acerque a la zona Campeonato.

Gimnasia no consiguió que le posterguen el partido y esta tarde-noche deberá salir a la cancha para visitar a Vélez.

Hoy visita a Vélez En medio del dolor, el "Lobo" quiere tributarle tres puntos a Diego

A tres días de la muerte de su entrenador, Gimnasia y Esgrima de La Plata deberá salir a la cancha para visitar a Vélez Sarsfield. El partido, válido por la quinta fecha de la zona 6 de la copa rebautizada Diego Maradona, se jugará desde las 19.20, con arbitraje de Néstor Pitana y transmisión de TNT Sports.

El encuentro estaba previsto inicialmente para el viernes, pero se reprogramó por el razones obvias. Es que los jugadores del "Lobo" no tuvieron el tiempo necesario para procesar el golpe y a ello se sumó la reciente renuncia del DT Sebastián Méndez, que dejó el cargo aduciendo razones ética ya que había llegado al club convocado por Diego.

Por todo esto los jugadores de Gimnasia intentaron postergar el partido ya que no están de ánimo. Sin embargo, desde Vélez alegaron entender la situación pero no ven otro día para llevar adelante el cotejo porque en la semana viajará a Colombia para la vuelta con Deportivo Cali, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En un principio, el equipo platense saldrá a la cancha con una camiseta alusiva a Maradona, según le adelantó una fuente dirigencial. El plantel del "Lobo" estuvo en el velatorio celebrado en la Casa Rosada, llegó en dos micros, con los titulares y suplentes. Se los vio a todos los futbolistas golpeados anímicamente y con flores en las manos.

"Los jugadores se entrenaron en Estancia Chica, con lo difícil que es este momento, aunque nos quedamos con la imagen de Diego riéndose. Acá se reía", lo recordó el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, en una entrevista con ESPN.

"Maradona me recibió con una camiseta del club y un parlante con canciones. De entrada me tuteó y yo me puse nervioso desde el primer minuto", rememoró.

En el entrenamiento del viernes, los encargados fueron Mariano Messera -ex jugador del club- y Leandro Martini y el posible once será el mismo que empató la jornada anterior con Patronato en la visita a Paraná.

Por otra parte, Vélez tendría una sola variante en relación al equipo que derrotó a Deportivo Cali en la semana por 2-0 como local. El cambio iría en la zona ofensiva, ya que ingresaría Cristian Tarragona por Juan Lucero.

Además, está en duda la entrada de Ricardo Centurión por Pablo Galdames, aunque en ese caso habrá una modificación táctica y pasará de un 4-3-1-2 laxo a un 4-2-2-2.

Gimnasia suma cinco puntos y Vélez tiene ocho, por lo que puede sellar su pase a la Fase Campeonato si consigue un empate, en una zona en la que están Huracán (7) y Patronato de Paraná (1).

Posibles formaciones

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Francisco Ortega; Pablo Galdames, Federico Mancuello y Ricardo Álvarez; Thiago Almada; Lucas Janson y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia: Jorge Broun; Leonardo Morales, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Víctor Ayala, Harrinson Mancilla, Johan Carbonero, José Paradela y Matías García; Eric Ramírez. DT: Mariano Messera.

Árbitro: Néstor Pitana.

Hora: 19.20 (TNT Sports).

Cancha: Vélez Sarsfield.