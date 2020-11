https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.11.2020 - Última actualización - 6:00

5:58

El ex River contó sus vivencias con el Diez, con quien compartió equipo en la Selección Argentina, y lo llenó de elogios: “Fue el máximo exponente del fútbol".

Tras su trágica muerte El "Burrito" Ortega expresó su cariño por Maradona: "A Diego lo amo, tuvo mucha humildad conmigo" El ex River contó sus vivencias con el Diez, con quien compartió equipo en la Selección Argentina, y lo llenó de elogios: “Fue el máximo exponente del fútbol".

El exjugador e ídolo de River Plate Ariel Ortega expresó su devoción por Diego Maradona, quien tuvo "mucha humildad" con él cuando compartieron plantel en el seleccionado argentino de fútbol.

"A Diego lo amo, lo amé, tuvo mucha humildad conmigo y no tengo palabras para describir lo que es Diego", dijo Ortega en un avance de la entrevista con Líbero de TyC Sports.

"Somos pocas las personas que cumplimos el sueño de estar con él. No quería que me toque la habitación cuando compartimos la selección por la vergüenza que tenía. Él tenía mucha humildad y yo en vez de mirar la televisión lo miraba a él. Ahí conocí a la persona. No podía creerlo. Fue el máximo exponente del fútbol", manifestó el "Burrito".

“Me decía agarrá el control, hacé lo que quieras y yo estaba todo el tiempo mirándolo. Sonaba el teléfono me decía que atienda y yo no quería hacer nada. Yo tenía 19 años y estaba con el mejor jugador de la historia del futbol. No podía creer que estaba en la habitación con él”, recordó entre risas.

Maradona y Ortega fueron dirigidos por Alfio Basile en el seleccionado argentino en los partidos amistosos previos al Mundial de Estados Unidos 1994 y durante ese campeonato se registró el dóping positivo del mítico número "10".

Diego también supo empatizar con Ortega desde otro lado, desde las experiencias personales difíciles que les tocó compartir: “Él siempre me hizo sentir especial. Cuando yo no estuve bien me llamó. Le dijo a Gastón -Recondo- que ‘Si no viene, lo voy a ir a buscar yo’. Al final fui y fue un momento único. Por eso lo amo tanto como persona”

Para el ex River, Maradona fue "la perfección" como jugador y valoró un gesto más: “Cuando sos pendejo y estás boludeando, chupando jodiendo, saliendo, son momentos que a todas las personas les pasa. Ahí uno necesita un abrazo, unas palabras, un cariño y él me lo dio. Por eso estoy agradecido eternamente”, concluyó.