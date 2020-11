https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.11.2020 - Última actualización - 9:17

8:00

Rugby – Tres Naciones

El homenaje a "Diego", se lo hicieron los All Blacks

Nueva Zelanda venció de manera categórica a Los Pumas por 38 a 0. Al elenco argentino, que cierra el torneo la semana que viene ante Australia, no le salió nada. Los de negro quedaron muy cerca de coronarse campeones.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Rugby – Tres Naciones El homenaje a "Diego", se lo hicieron los All Blacks Nueva Zelanda venció de manera categórica a Los Pumas por 38 a 0. Al elenco argentino, que cierra el torneo la semana que viene ante Australia, no le salió nada. Los de negro quedaron muy cerca de coronarse campeones. Nueva Zelanda venció de manera categórica a Los Pumas por 38 a 0. Al elenco argentino, que cierra el torneo la semana que viene ante Australia, no le salió nada. Los de negro quedaron muy cerca de coronarse campeones.

Por Juan Ignacio Rodríguez SEGUIR No caben dudas que no fue una semana más para el deporte argentino. El último miércoles 25 de noviembre se convirtió en leyenda Diego Armando Maradona. “La mano de Dios” interpretada por el recordado “Potro” Rodrigo, se escuchó en gran parte de la entrada en calor, acompañada por los argentinos de la tribuna, un coro que siempre se hace escuchar “Hay un montón de cosas increíbles para decir de Diego. Pero algo que tenemos muy presente es cómo defendió siempre los colores, a la Argentina en todos los deportes y todas las disciplinas. Es un verdadero hincha y eso es un poco lo que nosotros también queremos transmitir. Tenemos su legado", dijo en la previa el capitán de Los Pumas, Pablo Matera. El seleccionado argentino de rugby salió a jugar el partido frente a Nueva Zelanda, con un brazalete negro en los brazos, para recordar al astro mundial. Momento de himnos (esta vez el argentino sonó distinto, tuvo un no sé qué). Pero no fue solo eso. Previo al tradicional Haka, el capitán Sam Cane ofrendó una camiseta negra con el 10 y un “Maradona” bien notorio. Gran momento. Había que pasar esos primeros momentos y meterse en el juego. Los All Blacks venían con la “espina” de dos partidos perdidos de manera consecutiva, el segundo, frente a Los Pumas. Pero hoy, era otra historia, en el marco de la penúltima fecha del Tres Naciones. Y así lo expresaron los neozelandeses en el trámite y en el resultado final: 38 a 0 a su favor. Tiempo de rugby Algo totalmente distinto al primer partido entre ambos. Pasados los dos minutos se produjo el primer scrum. En el primero de los encuentros esto ocurrió recién a los 30. Infracción dudosa en esa primera formación fija en favor de los All Blacks, y Jordie Barret desde lejos que no pudo capitalizar los tres primeros puntos. En 8 minutos, el control de la pelota era de los isleños, la defensa argentina que aparecía, pero no con tackles ofensivos. Un minuto después, primer TMO del partido para anular un try por knock on de Jordie Barret. Previo a eso, por segunda vez Mo’unga que intentaba con unos de sus “sutiles toquecitos” por encima de la línea defensiva. Y de tanto insistir y mover la pelota, llegó el primer ensayo de los All Blacks, en la punta y por intermedio de Coles, el hooker que siempre queda en el abierto. Con la salida posterior de mitad de cancha, Los Pumas estuvieron por primera vez en “campo ajeno”. Pero un error propio, hizo volver todo para atrás. Ataque en profundidad y de pelota recuperada de los de negro, nuevo penal en la marca y el 10 maorí que sumó de tres. Y Los Pumas que la pasaban mal. El scrum era potestad de Nueva Zelanda. Mo´unga otra vez “frotó la lámpara” y por muy poco Clarke (y gracias a un tackle no muy ortodoxo de Cordero) que no llegó otra vez al ingoal argentino. Los conducidos por Ledesma que intentaban, pero no estaban “finos” a la hora de dar un pase y recibir la marca. El 9 y el 10 (Ezcurra y Sánchez), los conductores, eran los que más tenían que ajustar esos detalles. Y a los argentinos que esta vez, no le salía nada. Los lines propios también eran complicados (o robados) por los All Blacks y los errores propios no forzados que se repetían. Con “armas” argentinas, Nueva Zelanda provocaba infracciones. Line, empuje sólido en el maul, penal y el palo que le dijo que no a Mo´unga. Final del primer tiempo. 10 a 0 para los de “hombre de negro” y “negocio” para Los Pumas. El complemento Al minuto Los Pumas que intentaron la primera reacción. Obtención larga en el line y una gran jugada que por poco no llega a destino. Pero jugada siguiente, ataque profundo de los All Blacks, tackles quebrados y a nada quedaron los tri campeones del mundo de apoyar el segundo try. Argentina no podía salir de su campo. Aguantaba como podía, tratando de generar alguno de los pocos errores del rival. Como un knock on de Clarke a centímetros del ingoal. El scrum seguía siendo un problema. Y mucho tiempo así no iban a poder aguantar Los Pumas. Line a cinco metros, Barret que obtiene limpio arriba y le da el pase a Savea, quien a pura potencia sumó de a 5. Hubo varios minutos de transición entre los que se destacaron dos cosas: las variantes que se iban realizando, y los errores no forzados de los argentinos. Y dentro de los cambios, uno en particular en Los Pumas: Santiago Carreas ocupando el lugar de Nico Sánchez como apertura. A los 28 minutos, cuando Los Pumas volvían a tener una opción (tuvieron muy pocas) para al menos empezar a atacar, otro error. Esta vez de manejo. Carreras, pase al piso y Jordan, recién ingresado que solo tuvo que correr debajo de los palos. Jugada siguiente, mismos protagonistas e idéntico resultado: pase de Carreras interceptado por Jordan, corrida larga y try en la punta. La cabeza argentina, desde hacía varios minutos, que ya estaba puesta en cerrar un buen torneo ante Australia en 7 días. El partido, claro está, termino como era de esperarse: con Nueva Zelanda sobre el ingoal argentino. Y con Tuipulotu apoyando el último try en la noche australiana que sirvió, sobre todo, para demostrar la superioridad absoluta que tuvo durante los 80 minutos. Síntesis Los Pumas: Mayco Vivas (Tetaz Chaparro), Julián Montoya (Socino) y Santiago Medrano (Sordoni); Guido Petti y Lucas Paulos (Alemanno); Pablo Matera (capitán), Marcos Kremer (Grondona) y Facundo Isa; Felipe Ezcurra (Bertranou) y Nicolás Sánchez (Carreras); Santiago Cordero, Jerónimo de la Fuente (Mensa), Juan Cruz Mallía, Ramiro Moyano y Emiliano Boffelli. All Blacks: Joe Moody (Tu'inukuafe), Dane Coles (Taylor) y Nepo Laulala (Lomax); Scott Barrett y Samuel Whitelock; Akira Ioane (Tuipulotu), Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith (Perenara) y Richie Mo'unga; Caleb Clarke (Jordan), Jack Goodhue (R. Ioane), Anton Lienert-Brown, Jordie y Beauden Barrett. Estadio: McDonald Jones Stadium, Newcastle

Árbitro: Nic Berry

Asistentes: Angus Gardner, Ben O’Keeffe

TMO: Paul Williams