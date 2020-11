https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.11.2020 - Última actualización - 9:18

9:17

Durante la madrugada

Otra noche de furia en Santa Fe: balearon a tres hombres

Los hechos no guardan relación entre sí y no hubo detenidos en ninguno de los casos.

Dos de los heridos fueron asistidos en el hospital Cullen, el tercero se negó a ser trasladado. Crédito: Pablo Aguirre



Dos de los heridos fueron asistidos en el hospital Cullen, el tercero se negó a ser trasladado. Crédito: Pablo Aguirre

Durante la madrugada Otra noche de furia en Santa Fe: balearon a tres hombres Los hechos no guardan relación entre sí y no hubo detenidos en ninguno de los casos. Los hechos no guardan relación entre sí y no hubo detenidos en ninguno de los casos.

La violencia parece no tener fin en la provincia de Santa Fe. Rosario sumó dos nuevos crímenes en las últimas horas y se acerca a los 200 homicidios cometidos en este 2020. Mientras, en la capital provincial se registraron tres heridos de arma de fuego durante la madrugada. Cabe señalar que los hechos no guardan relación entre sí. El primero de los violentos episodios ocurrió minutos después de la medianoche en la zona de calle Ponce de León al 9500. Se supo que desde ese lugar llegó al hospital José María Cullen un hombre de 40 años que recibió un disparo de arma de fuego en su rodilla derecha. Según habría manifestado a la policía, fue interceptado por dos sujetos que le robaron dinero y lo balearon. El segundo caso tuvo lugar en la zona de calle Ruperto Godoy al 3500, pasadas las 3 de la madrugada. Desde ese sector de la ciudad, un hombre de 24 años ingresó al hospital Cullen con múltiples heridas de arma de fuego: en la pierna derecha, el hombro y el brazo del mismo lado del cuerpo. Fue asistido y en su testimonio le habría dicho a la policía que fue sorprendido por dos sujetos que lo interceptan y le disparan. El último hecho se produjo pasadas las 4 en Alto Verde. Se supo que en la manzana 7 del distrito costero, un individuo de 22 años recibió un balazo en una de sus piernas. Cuando la policía llegó al lugar, el herido fue atendido en el Samco del barrio y se negó a ser trasladado al hospital. En su testimonio habría apuntado a otro sujeto conocido como el responsable del disparo. Cabe señalar que no se informaron detenciones ligadas a estos tres casos.