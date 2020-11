Franck: una calle de la localidad lleva el nombre de "Luis Canetti"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el marco de una serie de reconocimientos a personalidades destacadas en la historia de Franck que se han llevado a cabo en el año del sesquicentenario, la Comisión Comunal sancionó la Ordenanza 1935/20, que denomina a una calle del pueblo con el nombre de "Luis Canetti", quien ha integrado la primer Comisión de Progreso de la colonia y quien ha demostrado un compromiso sincero con la educación pública local.

El presidente comunal Javier Enrico, juno a integrantes de la Comisión Comnal, hicieron entrega a la Sra. Rosa Cantti, de un diploma de reconocimiento y de copia de la Ordenanza comunal que identifica a una calle de la localidad con el nombre de su bisabuelo, "Luis Canetti".

El reconocimiento se realizó en el marco del homenaje realizado a ex directivos y docentes de la Escuela 321, por conmemorarse el 95º aniversario del edificio escolar. Dicho contexto no es casualidad, ya que Don Canetti, ha demostrado un interés particular con la educación de Franck, cediendo parte de su vivienda para destinarla a la enseñanza de niños y niñas, allá por el 1894, tiempos en los que aún no existía el actual edificio de la Escuela primaria 321 "Joaquín V. González".

¿Quién fue Don Luis Canetti?

El apellido Canetti, como el de todos aquellos primeros pobladores, aparece reiteradamente en los primeros años de nuestra historia, formando parte activa de ella.

Casado en su Italia natal, Luis llegó a Argentina con su esposa y una hija. Ya asentado en Franck, el matrimonio tuvo 7 hiios más: Avelino, Bartolomé, Santiago, Carlos, Elena, José y Marino, los cuáles tanbien han marcado con su actuación, un relevante aporte al crecimiento de nuestra localidad.-

La primera compra de terrenos documentada con que se cuenta en la localidad; data de finales de 1869. Fue Luis Canetti, quien firma con Mauricio Franck - en sociedad con Ricardo Foster – la escritura de compra-venta del lote Nº197 de Colonia Franck.-

Pocos años después, junto a 2 “socios”, Don Luis adquiere las concesiones Nº 203, 204, 205, 206, afianzándose definitivamente en Franck.

En 1884, el 4 de enero, el Poder Ejecutivo Provincial decreta la creación de la Comisión de Progreso Local en Franck, nombrando para integrar dicha comisión, al Sr. Luis Canetti junto a los Sres. José Santi, Augusto Hosch, Miguel Baronetto, Pedro Galetto e Isidoro Berráz.

Dos años después el gobernador decreta la caducidad de estas comisiones y la creación de la Comisión de Fomento para regir los destinos de las colonias. Así, el 26 de mayo de 1886, nombra a Alberto Ghebardt, Luis Caneti y Luis Baroneto como integrantes de la 1º Comisión de Fomento de Colonia Franck.

En 1887 preside la Primera Comisión de iglesia. Cabe aclarar que la capilla ya estaba construida en su etapa más elemental, pero recién este año se constituye formalmente una comisión de trabajo.

En 1894, el 24 de junio, se registra un documento que testifica el inventario de la Comisión Comunal de entonces. Don Luis Canetti firma como presidente de la Comisión de Fomento.

Ese mismo año 1894 se registra también el nombre de Luis Canetti como propietario de la casa habitación que ocupara la escuela primaria hasta su traslado a la que hoy conocemos.

En septiembre 1921 se inaugura el edificio de la “Casa Comunal”. Se confeccionan medallas recordatorias a este importante acontecimiento. Al Sr. Canetti (quizás a algún descendiente de aquel pionero Luis) se le entrega una de ellas en reconocimiento a la trayectoria de la familia Canetti. En esta medalla queda inmortalizado el aspecto del edificio construido y la fecha de esta inauguración.